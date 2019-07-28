Около 500 машин сгорели на складе на востоке Франции

Около 500 автомобилей сгорели в пожаре на машинном складе в городе Осер, департамент Йонна, на востоке Франции. Об этом написала радиостанция France Bleu в воскресенье, 28 июля.

Возгорание началось на близлежащей парковке. Позже пламя распространилось на склад.

Около 80 пожарных и более 10 единиц техники успешно потушили пламя. При инциденте никто не пострадал, но около 500 автомобилей сгорело. Спасти удалось около 1 тыс. машин.

Причины пожара устанавливаются.

Отмечается, что в связи с возгоранием появилась угроза загрязнения окружающей среды, в частности близлежащей к складу реки Йонны. Возле реки находятся специальные защитные ограждения, которые должны препятствовать попаданию нефтепродуктов в воду.

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