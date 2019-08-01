Пожар начался в жилом доме в центре Москвы

Пожар начался утром 1 августа в жилом доме на улице Доброслободской в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Возгорание началось на третьем этаже здания, затем пламя распространилось на крышу. На место происшествия прибыли пожарные, возгорание удалось локализовать. Площадь пожара, по последним данным, составила 300 кв. м.

17 июля сообщалось, что пожар произошел в двухэтажном здании гостиницы в Пресненском районе Москвы. В связи с происшествием были эвакуированы около 70 человек.