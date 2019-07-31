Прямой эфир

Женский монастырь загорелся во Владивостоке

0
Фото: 25.mchs.gov.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл
Искра без огня: как надежнее защитить дом от пожара
Разработка российских инженеров предупредит об опасности возгорания электропроводки по новому алгоритму

Пожар произошел на территории монастыря во Владивостоке. Как сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю, площадь возгорания составила 250 кв. м.

Инцидент произошел на улице Четырнадцатая. Отмечается, что пострадавших нет. В данный момент пожарные потушили огонь. Было установлено, что горели хозяйственные постройки.

3 июля чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области, передает «Федеральное агентство новостей».

В ночь на 13 октября неизвестный поджег деревянный храм Иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец», а также воскресную школу в Москве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Строительный мусор загорелся возле храма в Москве
Дети пострадали при пожаре в церкви Челябинской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017