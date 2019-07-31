Женский монастырь загорелся во Владивостоке

Пожар произошел на территории монастыря во Владивостоке. Как сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю, площадь возгорания составила 250 кв. м.

Инцидент произошел на улице Четырнадцатая. Отмечается, что пострадавших нет. В данный момент пожарные потушили огонь. Было установлено, что горели хозяйственные постройки.

3 июля чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области, передает «Федеральное агентство новостей».

В ночь на 13 октября неизвестный поджег деревянный храм Иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец», а также воскресную школу в Москве.