ФСБ в Горловке задержала ОПГ за незаконный обмен валюты
Управлением ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) вскрыта деятельность организованной преступной группы, причастной к незаконной банковской деятельности. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по региону.
Участники ОПГ под видом предпринимательской деятельности осуществляли безналичный обмен украинской гривны на российские рубли посредством валютных бирж, после чего обналичивали денежные средства через подконтрольные коммерческие организации на территории республики. Незаконный доход преступной группы составил более 18 млн рублей.
Оперативные материалы переданы в региональное следственное управление СК России для принятия процессуального решения.
Сотрудники управления ФСБ РФ по Челябинской области 18 декабря задержали подозреваемого в сборе информации о транспортной инфраструктуре региона в интересах Украины. По данным УФСБ РФ, задержанный сотрудничал с представителем запрещенного в России украинского военизированного объединения. Он проводил разведку объектов транспортной инфраструктуры региона и предоставлял сведения о передвижении железнодорожных составов с военной техникой, уточнили в ведомстве.
