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Путин по телефону обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине

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Фото: ТАСС/Казаков Александр
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом 28 марта сообщила администрация президента Турции.

Лидеры обсудили двусторонние отношения Москвы и Анкары, а также вопросы региональной и глобальной повестки, включая конфликт на Украине.

«Президент Эрдоган заявил, что <…> Турция внимательно следит за процессом, начатым для прекращения продолжающегося конфликта между Россией и Украиной, и <…> готова оказать любую поддержку, включая организацию мирных переговоров», — указано в сообщении администрации в социальной сети X (бывш. Twitter).

Турецкий лидер также отметил позитивное влияние черноморской инициативы РФ и США на ход мирного урегулирования и подчеркнул намерение Анкары продолжить усилить по обеспечению спокойствия в этой акватории.

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Ранее, 20 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию. Сроки визита пока не согласованы, добавил он.

24 марта Россия и США в ходе переговоров Эр-Рияде договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море. При этом для вступления соответствующих мер в силу Западу потребуется снять часть антироссийский санкций, препятствующих международной торговле продовольствием и удобрениями.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что это уже не первая подобная инициатива. Он напомнил, что первая была предпринята в июле 2022 года, когда генсек ООН Антониу Гутерриш и Эрдоган согласовали с представителями российских и украинских структур общий пакет мер по обеспечению безопасности судоходства.

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