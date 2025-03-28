Путин по телефону обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом 28 марта сообщила администрация президента Турции.
Лидеры обсудили двусторонние отношения Москвы и Анкары, а также вопросы региональной и глобальной повестки, включая конфликт на Украине.
«Президент Эрдоган заявил, что <…> Турция внимательно следит за процессом, начатым для прекращения продолжающегося конфликта между Россией и Украиной, и <…> готова оказать любую поддержку, включая организацию мирных переговоров», — указано в сообщении администрации в социальной сети X (бывш. Twitter).
Турецкий лидер также отметил позитивное влияние черноморской инициативы РФ и США на ход мирного урегулирования и подчеркнул намерение Анкары продолжить усилить по обеспечению спокойствия в этой акватории.
Ранее, 20 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию. Сроки визита пока не согласованы, добавил он.
24 марта Россия и США в ходе переговоров Эр-Рияде договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море. При этом для вступления соответствующих мер в силу Западу потребуется снять часть антироссийский санкций, препятствующих международной торговле продовольствием и удобрениями.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что это уже не первая подобная инициатива. Он напомнил, что первая была предпринята в июле 2022 года, когда генсек ООН Антониу Гутерриш и Эрдоган согласовали с представителями российских и украинских структур общий пакет мер по обеспечению безопасности судоходства.