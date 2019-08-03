Прямой эфир

В центре Москвы загорелось здание предприятия

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Здание одного из заводов Москвы загорелось в центре города утром в субботу, 3 августа. На место происшествия прибыли 15 пожарных расчетов, рассказал источник в столичных экстренных службах.

Речь идет о здании, расположенном по адресу Жуков проезд, 19, недалеко от станции метро «Павелецкая». «Загорелось недействующее производственное здание», — цитирует источника ТАСС. Над местом пожара поднимается столб густого серого дыма. Спасатели присвоили пожару повышенный ранг сложности — 2.

В настоящее время информации о пострадавших нет.

Накануне в подмосковном Одинцово загорелась мебельная фабрика. Возгорание возникло на втором этаже фабричного ангара, внутри которого находится склад автомобильных тентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пожар в цехе по обработке шерсти во Владикавказе ликвидирован
Пожар начался в жилом доме в центре Москвы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017