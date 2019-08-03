В центре Москвы загорелось здание предприятия

Здание одного из заводов Москвы загорелось в центре города утром в субботу, 3 августа. На место происшествия прибыли 15 пожарных расчетов, рассказал источник в столичных экстренных службах.

Речь идет о здании, расположенном по адресу Жуков проезд, 19, недалеко от станции метро «Павелецкая». «Загорелось недействующее производственное здание», — цитирует источника ТАСС. Над местом пожара поднимается столб густого серого дыма. Спасатели присвоили пожару повышенный ранг сложности — 2.

В настоящее время информации о пострадавших нет.

Накануне в подмосковном Одинцово загорелась мебельная фабрика. Возгорание возникло на втором этаже фабричного ангара, внутри которого находится склад автомобильных тентов.