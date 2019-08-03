Пострадавший при пожаре в центре Москвы сотрудник МЧС госпитализирован

Пожарный, пострадавший во время ликвидации возгорания в промышленном здании в центре Москвы, госпитализирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

В ведомстве рассказали, что сотрудник во время тушения оступился и повредил ногу. В то же время РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники сообщает, что мужчина упал с трехметровой высоты и получил закрытый перелом позвоночника. Кроме того, он отравился, надышавшись едким дымом.

В настоящее время всех пожарных вывели из горящего здания из-за обрушения конструкций. Сотрудники МЧС ведут борьбу с огнем по периметру объекта, передает «РИА Новости». Также они заливают находящуюся рядом заправку, чтобы на нее не перекинулся огонь.

Пожар на Дубининской улице начался рано утром в субботу, 3 августа. По последним данным, площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м. К тушению привлечены 67 человек и 24 единицы техники, а также два вертолета. Пожару был присвоен второй номер сложности.