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Горящее в центре Москвы здание начало рушиться

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Фото: РЕН ТВ
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Горящее здание на Дубининской улице в центре Москве начало рушиться. Сотрудники МЧС из соображений безопасности отведены на безопасное расстояние от постройки.

Об этом в субботу, 3 августа, сообщил источник в экстренных службах мегаполиса.

Из-за пожара перекрыта улица, полицейские просят водителей выбирать маршруты объезда. «Сотрудники полиции обеспечивают проезд спецтехники к месту тушения пожара, проводят необходимые мероприятия по охране общественного порядка», — отметили в столичном главке полиции «Интерфаксу».

В ГУ МЧС сообщили о пострадавшем пожарном. По данным «РИА Новости», мужчина госпитализирован с травмой ноги.

В настоящее время здание охвачено огнем, над ним поднимается столб дыма. Ранее в МЧС сообщили, что площадь пожара составила две тыс. метров. К тушению привлечена авиация, вертолет произвел несколько сбросов воды.

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