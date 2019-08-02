В Турции пять человек погибли в результате пожара в автобусе

В Турции не менее пяти человек погибли и 15 пострадали в результате пожара в автобусе. Об этом 2 августа сообщает газета Hurriyet.

По данным издания, в пассажирском автобусе находились 37 человек. Всех пострадавших от возгорания незамедлительно госпитализировали, а водителя задержали. По предварительным данным, причиной смерти пяти человек стало отравление токсичными испарениями.

Инцидент произошел в провинции Балыкесир на северо-западе Турции. По словам мэра провинции, пожар случился из-за возгорания кофе-машины. Он также добавил, что водитель остановился и попросил пассажиров спокойно покинуть автобус, но в автобусе начались давка и паника.

30 июля сообщалось, что туроператоры объяснили причины гибели десятков российских туристов в Анталье.