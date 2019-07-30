Туроператоры объяснили причины гибели российских туристов в Анталье

Туроператоры объяснили гибель десятков туристов из России в Анталье. Об этом 30 июля сообщает РБК со ссылкой на директора ассоциации «Турпомощь» Александра Осауленко.

По мнению Осауленко, заявление генерального консула Олега Рогозы о десятках российских туристов, умерших в 2019 году в этом турецком регионе, «не должно удивлять».

«Я считаю, что среди многих причин акцентировать стоит на двух причинах. Первая — незнание о состоянии своего здоровья, незнание своих физических возможностей. В основном это категории людей выше среднего возраста. Вторая причина — экстремальные климатические условия, к которым люди адаптироваться не успевают», — пояснил он. Кроме того, Осауленко отметил, что шведский стол и турпакет all inclusive также входят в перечень рисков для безопасного отдыха.

В этот же день генконсул России в Анталье Олег Рогоза заявил, что россиянам следует более адекватно оценивать состояние своего здоровья и следовать рекомендациям врачей при планировании туристических поездок.

13 июня стало известно, что около 6 млн российских туристов посетили Турцию в прошлом году.