Генконсул России в Анталье рассказал о подстерегающих россиян на отдыхе угрозах

Россиянам следует более адекватно оценивать состояние своего здоровья и следовать рекомендациям врачей при планировании туристических поездок. Об этом заявил во вторник, 30 июля, генконсул России в турецкой Анталье Олег Рогоза.

«Это касается в первую очередь пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания, которые обостряются в условиях жаркого и влажного климата», — сказал он в интервью «РИА Новости». По словам дипломата, в 2019 году количество летальных исходов уже исчисляется десятками.

Из Антальи при содействии страховых компаний и Центра «Защиты» медицины катастроф при Минздраве самолетами в российские больницы уже эвакуировали восемь тяжелобольных.

Рогоза также отметил, что нередки несчастные случаи, когда туристы невнимательны на воде, злоупотребляют спиртными напитками или проявляют беспечность при выезде на экскурсии, пишет «Федеральное агентство новостей». Ежегодно фиксируется большое число инсультов, инфарктов и сердечных приступов.

«Чтобы отдых не обернулся трагедией, призываем наших граждан быть предельно внимательными и чуткими к своему здоровью и здоровью своих родных и близких», — подчеркнул он.

По словам генконсула, при необходимости туристам обязательно следует обращаться за помощью к врачу в отеле, в страховые компании, а также в генконсульство или к представителям туроператора, передает НСН.

Он также добавил, что необходимо внимательно следить за детьми. «Настоятельно советуем родителям соблюдать меры предосторожности и не упускать из виду детей, даже если они находятся под присмотром в специализированных детских бассейнах», — напомнил Рогоза.

Турция остается самым популярным направлением пляжного отдыха для российских туристов. Так, в 2018 году курорты Антальи посетили 4,8 млн россиян, а в 2019 году на отдыхе здесь уже побывали 2,7 млн, уточняет телеканал «360».

15 июня семеро человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Анталье. Среди получивших ранения двое россиян.