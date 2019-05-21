Царское место: у российских туристов в Турции вырос спрос на VIP-отдых

Турецкие курорты уже несколько лет подряд остаются лидирующим направлением для российских туристов. В преддверии летнего сезона Турция уже обогнала все прочие страны по числу ранних бронирований. И дело не только в дешевизне туров. Вопреки расхожему мнению о том, что Турция — это прежде всего массовый отдых по системе все включено, в этой стране стремительно развивается и люкс-сегмент. О том, что могут предложить туристам самые роскошные отели анталийского побережья – в материале «Известий».

Завышенные запросы

По данным туроператоров, спрос на туры в Турцию по ранним бронированиям уже на 12% больше, чем в прошлом году. Наибольшая часть продаж приходится на первые месяцы летнего сезона, который начинается с мая. Чаще всего бронируют пакетные туры в 4-5 звездочные отели по системе питания «Все включено».

Среди самых популярных курортов традиционно лидируют Кемер, Алания, Белек и Сиде, а также отели, расположенные на Эгейском побережье Турции. Для тех, кто привык отдыхать в окружении роскоши, в этой стране есть несколько фешенебельных отелей по уровню комфорта ничуть не уступающих лучшим европейским курортам. Среди них: Regnum Carya, отели Maxx Royal и Titanic Mardan Palace. Все они расположены неподалеку от аэропорта Антальи.

«По итогам продаж по раннему бронированию мы наблюдаем повышенный интерес у наших клиентов к отелям в Турции категории 5* и 5* Deluxe. Спрос на туры в сегменте VIP уже превышает прошлогодний на 24%. Также туристы все чаще бронируют в Турции дополнительные услуги уровня VIP, такие как трансферы класса люкс и индивидуальные экскурсионные программы», — рассказал генеральный директор TEZ Tour Россия Дмитрий Шершнев.

Mardan Palace Фото: Mardan Palace

Дворцовый переворот

Titanic Mardan Palace открылся после реновации сравнительно недавно: в мае этого года. Некогда знаковое место для российских богачей пришло в упадок в 2017 году. После смены хозяев отель изменил концепцию и будет работать по системе Golden Inclusive, в которую помимо вина и пива местного производства входят крепкие алкогольные напитки известных брендов.

Основной упор в ходе реконструкции делался не на внешние изменения, а на смену концепции. Под брендом Titanic отель станет ориентироваться преимущественно на семейный отдых . Для этого пришлось ни много ни мало превратить его в рай для детей: построить новый аквапарк, создать с нуля качественный мини клуб с педагогами, говорящих на разных языках.

Mardan Palace Фото: Mardan Palace

Мебель внутри решили не менять: кровати, столы, двери из ценных пород дерева, мраморные полы и стены в ванной — всё это не сослужило еще и десятой части срока своей службы. Если до реконструкции в Mardan Palace было около 20 типов номеров, то теперь их сократили до 11. Появились семейные апартаменты с прямым выходом в бассейн и огороженной террасой. В каждом номере вне зависимости от категории есть ванна и отдельная душевая. Для того чтобы перекусить, не нужно даже выходить из номера — обслуживание по питанию круглосуточное, кроме того, есть бесплатный мини-бар.

Новому руководству пришлось перестроить обеденную зону: раньше всем отдыхающим не хватало места за столами. Для решения этой проблемы решили перестроить бассейн и убрать из него гондолы, на которых отдыхающих катали по территории отеля. К обеденной зоне теперь примыкает просторная терраса, да и сам бассейн стал более функциональным — теперь в нем могут плавать гости, а не лодки. Главный ресторан — Босфорус — единственное место в отеле с питанием по типу шведского стола. Помимо основного ресторана на территории Titanic Mardan Palace работает еще восемь заведений a la carte. Здесь можно попробовать блюда индийской, турецкой, итальянской, греческой кухни. Есть также три платных ресторана, в том числе Beef grill club с широким выбором стейков и мясных блюд. Один из бесплатных ресторанов работает в круглосуточном режиме. В меню представлены не дежурные закуски и снеки, а полноценные блюда: пять видов пасты, салаты, супы, блюда из мяса, рыбы и десерты. В лобби с утра и до позднего вечера работает кондитерская со сладостями собственного производства.

Увеличили территорию пляжа: там появились просторные беседки и бунгало. Чтобы создать дополнительные места, на пляже появился большой деревянный пирс в форме скорпиона — символа отеля. Береговую линию засыпали белым песком, который не нагревается в жару и почти не прилипает к ногам.

Разница в отделке между стандартными номерами и люксами минимальна: концентрация дорогой мебели на квадратный метр в обоих случаях превышает все мыслимые пределы. Основные различия между номерами именно в размерах: от 42 до 145 квадратных метров. Помимо этого, имеются отдельные домики Lake house площадью до 170 квадратных метров. Там есть отдельные бассейны, свой ресторан, бар и круглосуточный личный консьерж сервис, готовый выполнить любую прихоть постояльца. Самые дорогие категории — президентский и королевский люксы, с двумя террасами, кинотеатром и роялем.

Mardan Palace Lake house Фото: Mardan Palace

«Этот отель заново рождается. То, как он использовался ранее, совершенно не соответствовало тому, как должно было быть. Его постройка обошлась почти в 1,5 млрд евро. Несмотря на то, что были потрачены колоссальные средства на строительство, функционал, на который рассчитывали туристы, не был предоставлен. Из-за этого у отеля сложилась такая судьба. Вместо того, чтобы строить полноценный resort, его сделали отелем городского типа. Семейный отдых здесь не предполагался», — подчеркнул генеральный директор отеля Titanic Mardan Palace Орхан Гёкчен.

Гольф и не только

Высший менеджмент Titanic Mardan Palace перешел из другого, не менее фешенебельного отеля — Maxx Royal. В эту сеть входят два отеля премиум класса, расположенных в Кемере и Белеке.

В Белеке виллы расположены прямо на поле для гольфа. Каждый год здесь проводятся любительские турниры. Помимо пятизвездочного сервиса, этот отель предлагает услугу бесплатного вертолетного трансфера до аэропорта для гостей, которые проживают на виллах более недели . Несмотря на то, что отель строился в 2011 году, масштабных реконструкций или перестроек в нем пока не проводилось. Год назад шумный пляж для вечеринок переделали в место полного уединения. Название он получил соответствующее — Silence beach.

В отеле регулярно выступают и отдыхают российские и зарубежные звезды. Программу акробатических номеров разработал хореограф, работающий с Cirque du soleil. Отель имеет большую зеленую территорию, с несколькими бассейнам, в том числе крытым, который расположен в SPA-зоне. В отличие от конкурентов у Maxx Royal есть большая развлекательная зона: боулинг, бильярд, игровые автоматы и лазертаг — все это уже включено в стоимость проживания. Чтобы юным постояльцам не было скучно в отеле работает миниклуб, веревочный парк с динозаврами, а также многочисленные детские площадки и аттракционы.

Каждый год Maxx Royal выбирает своим лицом кого-то из голливудских звезд. В 2018 году в рекламной кампании участвовала Лив Тайлер, годом ранее Ирина Шейк.

Maxx Royal Kemer — ничуть не уступает своему старшему брату по уровню питания, сервиса и удобства. Он расположен в тихой бухте в 60 километрах от аэропорта Антальи.

Построенный в 2014 году он был признан лучшим семейным отелем по версии TripAdvisor. Здесь помимо прочего есть аквапарк, детский клуб и система личных ассистентов. За кухню в отеле отвечает звездный шеф Тим Баури: его ресторан Boury во Фландрии имеет три звезды Мишлен.

Резорт для первых лиц

Особенность премиум отеля Regnum Carya Golf & SPA Resort состоит еще и в том, что большая часть номеров здесь имеет вид на море. Он открылся в 2014 году и пока не нуждается в ремонте. Территория действительно огромная: более 1 млн. квадратных метров. На ней расположены пятиэтажное основное здание с номерами, свыше 50 коттеджей и еще 20 вилл.

Максимальная площадь самой дорогой трехэтажной виллы составляет 3000 квадратных метров и рассчитана на 10 гостей. В ней есть приватный SPA-центр, 5 спален и ванных комнат, подогреваемый бассейн и комната для переговоров с пуленепробиваемыми стеклами. Помимо апартаментов и номеров на территории есть несколько полей для гольфа, а также футбольное поле и теннисный корт. В отличие от большинства турецких отелей главный бассейн в Regnum Carya подогревается в холодное время года. А в холле отеля каждый вечер играет живая музыка.