Некоторые любят погорячее: чем россиян может удивить Абу-Даби

Самый жаркий из городов мира, не знающий зимы, — о жизни в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, слагаются легенды, а отдых здесь стал синонимом восточной роскоши и неги. Сюда лучше всего бежать от холодов — весной и летом температура может достигать довольно экстремальных отметок, особенно для жителей северных стран, а вот осенью и зимой держится в районе вполне комфортных (и столь желанных в это время) +30 градусов. Что может предложить Абу-Даби российским туристам, как на берегах Персидского залива появился Лувр и чем славится новая курортная зона класса люкс, раскинувшаяся на острове Саадият, разбирались «Известия».

Столица жемчуга и нефти

Вопреки распространенному мнению, у Абу-Даби — долгая история. И очень романтичное название для одной из главных нефтяных столиц планеты: название города в переводе с арабского означает «отец газели».

Абу Даби Фото: DCT Abu Dhabi

Его официальная история ведет отсчет с XVIII века, но первые поселения здесь начали появляться еще до нашей эры. Столетиями местные пустыни населяли бедуины и охотники. По легенде, несколько из них преследовали в песках газель — животное петляло, уводя их всё дальше от оазиса, пока в конце концов не вышло к берегам залива. Там газель бросилась в воду и, к удивлению охотников, вброд смогла перейти к видневшемуся впереди острову.

Уставшие люди последовали за ней и обнаружили бивший из песка источник пресной питьевой воды, к которому и устремилось животное. В благодарность охотники отпустили свою жертву. Так, говорят местные жители, остров, а затем и город получили свое название.

Абу Даби Фото: DCT Abu Dhabi

В XVIII веке Абу-Даби представлял из себя морской форт, в котором жили рыбаки и ловцы жемчуга — именно его добычей промышляло местное население вплоть до середины XX века, когда на дне залива обнаружили черное золото. С этого момента началось преображение нагромождения рыбацких хижин в блистательный современный мегаполис, где уникальным образом переплетаются все атрибуты столичной жизни — с музеями, огромными торговыми центрами и небоскребами, — и отдых на белоснежных пляжах, простирающихся вдоль берегов залива.

Каждому по вилле

По-настоящему жизнь в городе-острове изменил шейх Зайд (а точнее — Зайд ибн Султан Аль Нахайян), правивший почти три десятилетия: с начала 1970-х по начало 2000-х годов.

Это по его воле здесь стало активно вестись строительство дорог, развивались медицина и образование, которое, кстати, шейх сделал доступным и для женщин. Он же потребовал озеленить столицу. Чтобы украсить выросший в пустыне город, из Египта и Марокко специально привезли больше 40 млн пальм.

абу даби Фото: DCT Abu Dhabi

Кроме того, именно шейх Зайд закрепил в конституции привилегии для местных жителей, о которых сегодня складывают легенды по всему миру. И им действительно можно только позавидовать: помимо бесплатного образования, эксклюзивного права на приобретение земли (остальным придется брать ее в аренду), есть и более серьезные бонусы — например, молодожены получают в подарок от государства виллу. Кстати, проехавшись по городу, можно обнаружить, что двери этих вилл почти везде распахнуты — здесь нет воровства.

Впрочем, местные жители составляют только 18% населения — всего же в городе живут почти 2,6 млн человек. В основном — подданные других стран Персидского залива, Индии, Германии, Великобритании, а также граждане стран СНГ.

От небоскребов до мечети

Собственно, вся жизнь в Абу-Даби сосредоточена внутри роскошных и, конечно, кондиционируемых зданий. Людей, праздно гуляющих по улицам, встретить практически невозможно.

Зато здесь можно найти знаменитые на весь мир моллы и развлекательные центры, а еще музеи, готовые потягаться с тяжеловесами Старого Света и по форме, и по содержанию.

абу даби Фото: DCT Abu Dhab

Кроме того, помимо ультрасовременных небоскребов, иные из которых впечатляют расширенным, так сказать, набором функций — как, например, парные башни Al Bahar с подвижным фасадом, — или необычной архитектурой, как круговой небоскреб Aldar HQ, есть в Абу-Даби и памятники архитектуры в более классическом понимании этого слова.

Например, грандиозная мечеть шейха Зайда, в которой покоятся останки знаменитого правителя. Она считается крупнейшей в Эмиратах и одной из самых больших в мире. Украшает ее интерьеры самый большой на планете ковер ручной работы (его площадь составляет 5,7 тыс. кв. м, и чтобы доставить его из Ирана, потребовалось сразу два самолета) и люстры с кристаллами Swarovski. А само здание венчают 82 купола, центральный из которых внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире. Правда, с небольшой оговоркой — среди куполов, выполненных в форме яйца.

абудаби Мечеть шейха Зайда Фото: DCT Abu Dhabi

В общем, посмотреть на это торжество роскоши и красоты стоит. Особенно хороша мечеть после захода солнца, когда здание освещают тысячи разноцветных огней. Правда, нужно иметь в виду, что по пятницам до обеда мечеть закрыта для молений, а в другие дни попасть туда можно совершенно свободно, но только в предусмотренной правилами одежде. Мужчины должны быть в брюках, а не шортах, а женщины — в платье или юбке и кофте, закрывающих руки, ноги и шею. Лучше при этом все-таки надеть абайю — традиционное арабское одеяние для женщин, скрывающее всё тело.

По соседству с черепахами

Учитывая жаркий климат, пляжи играют существенную роль в городской жизни, как, впрочем, и в жизни туристов, которые едут сюда за первоклассным сервисом и теплой погодой.

Здесь действует целая система общественных пляжей. Последние делятся на семейные, которые могут посещать не только мужчины, но и арабские женщины и дети, или холостяцкие, куда вход открыт только для мужчин.

Считается, что одна из лучших пляжных зон расположена на естественном острове Саадият, который выдается в воды залива. Общая протяженность пляжей там составляет около 9 км. Завершить развитие роскошной туристической инфраструктуры на нем планируется как раз в 2018–2019 годах.

Абу Даби Фото: DCT Abu Dhabi

Но уже сейчас он может похвастаться одними из лучших отелей в столице Эмиратов. Только в октябре 2018 года, например, здесь открылся первый во всем эмирате Абу-Даби отель класса ультра-всё-включено, который принадлежит известной международной сети Rixos.

Его постояльцев, кстати, ждет самое интересное соседство — пляж отеля считается территорией заповедной. Именно сюда приплывают откладывать яйца редкие морские черепахи.

Учитывая, что ОАЭ — направление у россиян популярное, тем более зимой, в отеле много русскоязычного персонала, так что те, кто не силен в английском или просто привык отдыхать с максимальным комфортом, не переключаясь в режим другой языковой зоны, почувствуют себя свободно. Тем более что отдыхающие в этой туристической Мекке — в центре внимания. Несмотря на то, что ОАЭ — страна мусульманская, для них в отеле никаких ограничений не предусмотрено, даже во время месяца Рамадан.

Абу Даби Фото: DCT Abu Dhabi

Помимо отдыха на белоснежном песке и купания в море, у берегов Саадията можно, например, заняться дайвингом, а вот моторные виды спорта на воде не разрешены. Для любителей скорости предусмотрены альтернативы: прогулка на арабских скакунах (ими в Эмиратах особенно гордятся) или визит в парк Ferrari.

С пляжа в Лувр

Ferrari World — первый в мире тематический парк легендарного автомобильного бренда и заодно — самый большой на планете парк развлечений, располагающийся в помещении. Он находится на искусственном острове Яс, добраться до которого с Саадията на машине можно примерно за 15 минут.

В парке работает музей «Формулы-», а на трассе Yas Marina Circuit, которая располагается уже за пределами парка, проходит один из этапов знаменитых гонок F1. Кроме того, к услугам посетителей — целая коллекция самых быстрых аттракционов в мире для всех членов семьи.

Абу Даби Трасса Yas Marina Circuit Фото: DCT Abu Dhabi

Те, кто предпочитают развлечения поспокойнее, могут посетить тематический парк развлечений кинокомпании Warner Bros. В буквальном смысле новейший — он открылся в июле 2018 года.

Его площадь составляет около 1,6 млн кв. м, парк поделен на шесть зон, каждая из которых в точности воссоздает одну из знаменитых вселенных, созданных на киностудии, таких как мир семейки Флинтстоун, зловещий Готэм Сити и город будущего Метрополис.

Населяют их, разумеется, киногерои: актеров специально подбирали по принципу максимального внешнего сходства с оригинальными персонажами. Границ своего мира они не покидают, а встретить их всех вместе получится лишь три раза в день на главной площади, где проходит красочное шоу. На память с собой можно захватить сувениры из местных магазинов, изготовленных по франшизе голливудского гиганта, которые невозможно увидеть где-то еще.

абу даби Парк развлечений кинокомпании Warner Bros Фото: DCT Abu Dhabi

За высокой культурой стоит вернуться обратно на остров Саадият: там в 2017 году открылся местный Лувр. Да-да, вы не ослышались. Это — результат коллаборации с великим французским музеем. Теперь, едва выйдя с пляжа, можно попасть в прохладные залы, стены которых украшают работы великих художников, представляющих самые разные эпохи: от Леонардо да Винчи до Пикассо и Магритта.

При этом в Абу-Даби не намерены останавливаться на достигнутом. В ближайшее время на острове Саадият должен также открыться филиал знаменитого испанского музея Соломона Гуггенхайма.

С высоты птичьего полета

Передвигаться по городу лучше всего на машине или на общественном транспорте. Тем более что многие автобусные остановки — о, чудо — оснащены системой кондиционирования. Сам остров-столица связан с материком сразу несколькими автомобильными мостами. Такие же мосты соединяют и систему островов, которые входят в Абу-Даби, так что на то, чтобы попасть с одного острова на другой, уходит не больше 10–20 минут.

Есть, правда, и более необычное средство передвижения — из Абу-Даби до любого из соседних островов можно добраться на гидросамолете. Кроме того, на нем же можно осмотреть сам город с высоты птичьего полета. Этот получасовой маршрут фиксированный, он обойдется в $275 с человека. А вот индивидуальный перелет на любой из островов (а также до Дубая) можно заказать на сайте компании Seawings. Правда, говорят, что, заказывая такой полет через туроператоров, можно прилично сэкономить.

абу даби Фото: DCT Abu Dhabi

Здесь же, на острове Абу-Даби, находится и международный аэропорт. В начале 2010 годов он был признан лучшим на Ближнем Востоке (впрочем, когда речь заходит о туризме, в ОАЭ практически всё заслуживает превосходной степени), а сейчас на острове вовсю идет строительство нового аэропорта Мидфилд. Закончить его планируют уже к 2019 году: он станет самым крупным инженерным сооружением в столице Эмиратов.

Действующий аэропорт работает с начала 1980-х годов и сегодня является «домашним» для Etihad Airways. Эта авиакомпания, которая в 2018-м отмечает 15-летие, по праву считается одной из лучших в мире и славится почти безукоризненным уровнем сервиса. Летает она в том числе и в Россию, а из Москвы в Абу-Даби и обратно рейсы отправляются ежедневно.