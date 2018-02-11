Солнце, море и халяль

Авиакомпания AirAsia в феврале призвала правительство Филиппин активнее развивать услуги, связанные с халяль-туризмом. Поводом стал недавно запущенный прямой рейс, соединяющий филиппинский Давао и малайзийскую столицу Куала-Лумпур, но в авиакомпании подчеркнули, что выгодно это будет для всего региона стран АСЕАН. Между тем рынок мусульманского туризма уже сегодня насчитывает миллиарды долларов. Лидирует здесь азиатский регион, но присоединиться к нему стремятся и другие страны. Как устроена индустрия халяль-туризма, разбирался портал iz.ru.

От паломнических туров до курортов

Вообще халяль — это всё, что разрешено Кораном. Но однозначных правил не так много и касаются они в первую очередь еды: нельзя, например, пить алкоголь или есть свинину, но можно есть мясо других животных, убитых определенным способом. Во всех остальных случаях критерии достаточно расплывчаты и могут меняться в зависимости от трактовки Корана или просто строгости правил, которых решил придерживаться сам верующий.

Сначала под халяль-туризмом понимали в основном паломнические туры к мусульманским святыням. Но вскоре стало ясно, что аудитория потенциальных потребителей велика — всего в мире ислам исповедуют около 2 млрд человек, — и список предложений начал расширяться.

В начале 2010-х годов о массово открывающихся на морских курортах халяль-отелях начали писать британские СМИ. В 2013 году The Economist выпустил материал, посвященный экономике этой индустрии, предвещая ей стремительный рост. И не ошибся — по итогам 2016 года, например, объем этого рынка составил около $130 млрд . И, скорее всего, эта цифра продолжит расти, вопрос только — насколько.

Если первые халяль-отели открывались в первую очередь в мусульманских странах (Турции, Индонезии, Дубае, ОАЭ), то сейчас их география активно расширяется . В Японии, которую топ-менеджмент AirAsia поставил Филиппинам в пример, правительство приложило немалые усилия, чтобы сделать страну привлекательной для тех, кто исповедует ислам. Владельцам местных ресторанов и магазинчиков даже раздавали специальные памятки, в которых говорилось, как вести себя с гостями из мусульманских стран, чтобы они чувствовали себя комфортно. В феврале 2018-го Узбекистан попросил испанскую консалтинговую фирму проанализировать привлекательность страны для халяль-туристов. О развитии этой индустрии всё чаще говорят и в России, и в странах СНГ.

Строго раздельно

Турция одной из первых взглянула на перспективы халяль-туризма под более широким углом. Именно там в начале 2010-х годов начали открываться специализированные сети отелей. Предполагалось, что такие гостиницы позволят семьям, исповедующим ислам, избавиться от необходимости выбирать между религиозными нормами и возможностью отдохнуть на курорте. Одна из них провозгласила емкий слоган «Солнце, море и халяль!».

Главные требования к таким отелям — отсутствие алкоголя на его территории, халяльное меню, наличие расписания намазов и ковриков для молитв в отельных номерах. Кроме того, во время поста персонал гостиниц должен быть готов, например, сервировать завтрак для постояльцев ночью.

Но первое правило таких курортных гостиниц — раздельные пляжи и бассейны для женщин и мужчин. В большинстве из них постояльцы разных полов вообще встречаются только за завтраком, обедом или ужином, если, конечно, они не приехали на отдых вместе.

Среди дополнительных опций — закрытые кабинки на пляжах, где женщины могут загорать не только в купальниках, но и топлес. А также, например, специальные молельные комнаты и даже объявления о времени молитв, полное отсутствие музыки в отеле или специализированные религиозные экскурсии.

Освобожденные женщины Востока

Мусульманская туриндустрия развивается почти аналогично традиционному туристическому рынку. Тут тоже больше необязательно приобретать туры в агентствах, чтобы быть уверенным, что попадешь в халяль-отель. В интернете появился сайт HalalBooking , названием и дизайном удивительно напоминающий популярный букинговый онлайн-гигант. Здесь можно самостоятельно подобрать и забронировать гостиницу, при этом в описании подробно оговариваются доступные услуги : например, наличие раздельного бассейна или доступность халяль-меню не только на территории отеля, но и в близлежащих ресторанах. Как и у большого брата, у сайта уже есть русскоязычная версия.

В описании сайта говорится, что он был основан в 2009 году группой «дальновидных мусульман», ранее занимавших высокие посты в компаниях, связанных с туризмом, или просто в крупных международных корпорациях.

Помимо пляжного отдыха, с которого начиналась эта индустрия, в списке есть и термальные SPA-центры, и горнолыжные курорты. Средняя цена представленных отелей — около $100 за ночь. Халяль-вилла на одном из экзотических направлений обойдется в $400–500 за ночь. Господствуют действительно предложения в Турции, ОАЭ и Индонезии. Но можно найти, например, отель на горнолыжном курорте в Швейцарии ($326 за ночь — примерно столько же тот же отель стоит и на обычных сайтах по бронированию), городской отель в Париже (от $100 до $200 за ночь) или санаторий в Словении. В трех последних, правда, халяль-обслуживание будут предоставлять по спецзапросу и в ограниченных пределах — делить бассейны и сауны на женские и мужские никто не обещает. То есть вообще-то речь идет об обычном отеле, готовом подстраиваться под предпочтения клиентов. Также можно найти гостиницы в Италии, Испании, Великобритании, Танзании или Марокко.

Почти 10 лет назад британское агентство Crescent tours стало одним из первых турагентств, пополнивших свои каталоги турецкими халяльными курортами. Теперь на его сайте можно найти халяль-пакеты с названиями вроде «Незабываемая Испания», «Классическая Босния» или «Чары Бангкока». Клиенту гарантируется не только халяльное питание и наличие Корана в отеле, но и соблюдение законов Шариата на всех этапах путешествия — от прибытия в аэропорт и до отлета .

На фоне разгоревшихся в последние годы дискуссий о допустимости буркини на популярных пляжных направлениях, халяль-туры для мусульман, придерживающихся более строгих правил, могут стать эффективным способом избежать конфликтов или недопониманий с другими отдыхающими или сотрудниками отелей.

Еще больше в таких отелях заинтересованы женщины, исповедующие ислам. Многие мусульманки, даже следующие очень строгим правилам, не могут появиться в купальнике перед посторонними мужчинами, хотя там, где чужих глаз нет, наденут его с легкостью. До появления халяль-курортов, отправляясь с семьей на отдых, они вынуждены были заранее смириться с тем, что гулять по пляжу им придется в хиджабах. Это было их решение, но далеко не всегда оно доставляло им большое удовольствие. В халяль-отелях они могут загорать в свое удовольствие, и это тоже влияет на популярность таких предложений. Рост женского мусульманского туризма — один из главных трендов 2018 года по прогнозам специализированного аналитического агентства CrescentRating .

Халяльный порт и магазин для взрослых

Вслед за успехом халяль-туризма начался всплеск интереса к халяль-сертификации в целом. Роттердам стал первым городом в Европе, получившим халяль-сертификат для целого порта (за документом пришлось обращаться к правительству Малайзии). Сама Малайзия активно экспортирует соответствующий законам Шариата аспирин, шоколад и жидкость для ополаскивания рта. В Индонезии производят халяль-косметику. А датский мусульманин Абделазиз Угра вообще открыл «магазин чувственных товаров» для взрослых. Как предприниматель объяснил The Economist, никакого противоречия он не видит, поскольку «люди занимаются любовью даже недалеко от Мекки».

Проблема заключается в том, что официальный халяль-сертификат выдается только в единичных странах. Например, в Малайзии и Брунее . Во всех остальных случаях, если речь идет о новых категориях товаров или услуг, носящих такую маркировку, покупателям остается поверить продавцу на слово.

Кроме того, далеко не всегда понятно, нужен ли вообще этим товарам или услугам такой статус, или недобросовестные производители пользуются гибкостью трактовок Корана просто для того, чтобы привлечь новую аудиторию.

«В реальности (Кораном. — iz.ru) очень мало что запрещено. Многие из этих новых халяль-товаров являются результатом маркетинга и игры с предпочтениями аудитории. Это такая коммерциализация предложения стать более святым, чем все остальные», — еще в 2013 году предостерег журналистов один из аналитиков рынка Абдальхамид Эванс.

Крупные компании вроде Cadbury или Nestle открывают собственные заводы, на которых выпускают продукцию халяль. В результате, например, в Австралии несколько лет назад появились шоколадные пасхальные яйца и кошачий корм с такой маркировкой. В 2016 году Китай объявил о планах создать гигантский «халяль-парк», который способен привлечь производителей продуктов из мусульманских стран, а также объявил о намерении увеличить поток туристов, исповедующих ислам. Решение тем более неожиданное, как отмечает Bloomberg, учитывая, что Китай является мировым лидером по потреблению запрещенной Кораном свинины.

Халяль-френдли

Привлекательность разных стран для туристов-мусульман анализирует ежегодный рейтинг Muslim Travel Index. По итогам 2017 года Россия заняла в нем 16-е место в двадцатке стран, не входящих в Организацию исламского сотрудничества (ОИС). Лидерами стали Сингапур, Таиланд и Великобритания. Среди стран, входящих в ОИС, первую тройку составили Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты и Индонезия.

Вообще-то, как признают сами участники рынка, пока халяль-туризм в России только зарождается. Еще в 2015 году в российском туристическом офисе VisitRussia анонсировали специальную программу гостеприимства для гостей из Ближнего Востока. Называться она должна была «Халяль-френдли». Перспективы развития этого направления в целом весной 2017-го обсуждали и на саммите в Казани. Там выяснилось, что соответствуют требованиям туристов-мусульман пока только отели и рестораны столицы Татарстана. Какая-то инфраструктура есть в Москве, а вот в популярном у туристов Петербурге с этим сложно. Поэтому, например, невозможно разработать тур Москва–Петербург–Казань.

Российские отели, особенно региональные, не имеют точных представлений о том, какие условия нужно соблюсти, чтобы получить статус халяль. Тем более что отели — это только вершина айсберга. Аналогичным требованиям должна соответствовать и городская среда: должны появиться рестораны и кафе с халяль-питанием, в том числе, например, в торговых центрах или при больших музейных комплексах. Наконец, подстраиваться придется и аэропортам: как минимум путешественникам нужен доступ к халяльному питанию (а это в идеале — отдельный зал и в любом случае — отдельное помещение на кухне для готовки), а на контроле безопасности их должны досматривать с помощью специальных сканеров, без прикосновений.