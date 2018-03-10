Зимнее лето

При упоминании Израиля первое, что приходит на ум — это, конечно, Иерусалим с его бесконечной историей. А еще умиротворенное Мертвое море и современный бурлящий Тель-Авив, опаленные солнцем пустыни и пляжи Красного моря, шакшука и фалафель. Но все это вместе взятое — лишь малая часть того, чем страна привлекает сотни тысяч туристов со всего мира. Подробности — в материале портала iz.ru.

Когда в северном полушарии зима, туристы стремятся на юг. В случае с Израилем — в Эйлат. В этой части страны круглый год царит лето, здесь есть чем разнообразить досуг, а еще очень безопасно.

Южная часть Израиля практически полностью представляет собой пустыню . Но не ту, что сплошняком состоит из песка и дюн, а скалистую, испещренную каньонами и кратерами. Благодаря тому, что породы здесь богаты железом, медью и магнием, местами горы окрашены в разные цвета от золотисто-желтого до темно-коричневого . А из-за того, что несколько миллионов лет назад на территории современного Израиля и соседних стран образовался сирийско-африканский разлом, тут можно практически наглядно изучать геологию.

Диснейленд в пустыне

Израиль гордится своей пустыней и как может охраняет её. Ради того, чтобы сохранить природу в первозданном виде, на территории страны образовано множество заповедников. Один из них - национальный парк Тимна, представляющий собой настоящий Диснейленд для любителей геологии и хайкинга .

Израиль_тур_1 Долина Тимна Фото: Елена Белова

Это долина, с трех сторон окруженная отвесными утесами. Веками скалы здесь подвергались воздействию эрозии. В результате некоторые камни приняли причудливые формы. Есть в Тимне и арки, и гриб, и спираль, и даже собственный сфинкс.

Автор цитаты Но самое знаменитое сооружение природы — это так называемые Соломоновы столбы, названные по имени знаменитого иудейского царя.

Славится Тимна еще и тем, что здесь расположены древнейшие медные рудники. Считается, что этот металл тут добывали ещё древние египтяне . Об их присутствии свидетельствуют некоторые наскальные изображения, а также частично сохранившийся храм богини Хатхор, которая покровительствовала шахтерам, а те взамен жертвовали ей медные изделия, сосуды из алебастра, скульптуры кошек и леопардов, различные украшения.

израиль_тур_8 Соломоновы столбы в долине Тимна Фото: Елена Белова

По Тимне проложено множество различных пеших маршрутов , а ее посещение входит в обязательную школьную программу. Тем не менее комфортная поездка сюда вряд ли возможна летом из-за жары. Зимой же здесь около +20°С, что позволяет спокойно гулять и осматривать достопримечательности . В Тимну регулярно отправляют экскурсионные туры. Но добраться сюда можно и самостоятельно: на машине или автобусе , который ходит из Эйлата. Однако в связи с тем, что парк раскинулся на территории в 60 кв км, передвигаться по нему пешком несколько затруднительно.

Село оно и в пустыне село

Неверно было бы утверждать, что пустыня в Израиле это лишь безжизненные скалы и утесы. В стране крайне развита такая форма ведения сельского хозяйства, как кибуц (по-сути — колхоз), и на юге почти все они находится именно в пустыне .

Автор цитаты Чего только не производят в этих «оазисах»: выращивают практически любые виды овощей и фруктов, разводят кур, коз, делают сыр и даже изготавливают косметику.

Многие кибуцы основаны еще до образования государства Израиль. Затем, после 1948 года, во вновь создававшихся селениях была крайне сильна социалистическая идеология, также была мощнейшая поддержка со стороны властей.

Тем не менее времена изменились. Коммуны хозяйственников потеряли былую поддержку и были вынуждены учиться рассчитывать только на себя. В большинстве поселений ослабли левые настроения, а лозунг «От каждого по способностям, каждому по потребностям» постепенно уступил место современным капиталистическим реалиям.

Сейчас кибуцы выживают в том числе за счёт туристов . Например, в Израиле в последние годы становится популярным такой вид семейного отдыха, как агротуризм, когда родители с детьми приезжают на фермы и за некоторую плату помогают в кибуце по хозяйству и вместе собирают урожай.

Израиль_тур_2 Сад в кибуце Фото: Елена Белова

На сегодняшний день в Израиле насчитывается порядка 270 кибуцев, которые производят около половины сельскохозяйственной продукции страны . Есть среди них и ортодоксальные поселения, и те, что продолжают придерживаться социалистических принципов. В большинстве своём кибуцы сегодня напоминают что-то вроде кооперативов. Существуют даже такие, в которых люди только живут своей небольшой общиной, а на работу ездят в город.

Но даже на этом фоне особняком стоит кибуц «Наот Семадар» . Образовала его в 1989 году группа единомышленников (в большинстве своем люди творческие) из Иерусалима на месте загнувшегося села. По словам Иланы Ливен Фромер, одной из основательниц поселения, люди здесь живут одной большой семьей.

«Нас немного здесь: 100 полноправных членов кибуца, где-то 70 волонтеров, молодых, главным образом из Израиля, но есть из-за границы, но не больше 10. Наша основа, лозунг если можно так сказать, состоит в вопросах. Могут ли люди жить в мире, а если нет, то почему? Могут ли они вместе работать? Может ли существовать между ними симпатия? Этот кибуц в отличие от других кибуцев, которые были основаны на идеологии, утверждает, что на идеологии мир построить нельзя. Его можно построить, может быть, только на самосозерцании», - рассказала Илана порталу iz.ru.

В кибуце есть огороды, козы, сыроварня, виноградники и винодельня (едва ли не самая южная в Северном полушарии).

Автор цитаты По словам Иланы, когда первые поселенцы только прибыли, деревьев и растительности здесь практически не было, теперь же земля полна зелени, сколько хватает глаз.

Но настоящей жемчужиной коммуны является Центр искусств. По виду он напоминает розовый дворец, украшенный рисунками, разноцветной плиткой, балясинами в виде птиц. Внутри расположились несколько мастерских, в том числе столярная, галерея с фотографиями, лавка, в которой продают произведенные местными жителями предметы, и комната тишины . Возводили здание в течение 15 лет не профессиональные строители, а сами жители кибуца, учась на собственных ошибках. При строительстве учитывался опыт марроканской архитектуры. В частности, характерные башни Центра искусств и некоторых других домов, - вовсе не элемент декора, а сложная система охлаждения воздуха.

Израиль_тур_3 Центр искусств в кибуце «Наот Семадар» Фото: Елена Белова

Автор цитаты «Мы построили этот дом и много лет мы не знали, что собственно здесь делать. Сегодня здесь дают концерты, приезжают сюда кто с йогой, кто с чем-то ещё», - отметила Илана.

Приехать в «Наот Семадар» можно с экскурсией, или самому — на различные мастер-классы (например, на обучение ткацкому мастерству, сыроварению, созданию натуральной косметики). Кроме того, в этом кибуце можно остаться на несколько дней.

Подвиг еврейского народа

Кибуцы для израильтян до сих пор остаются символом народного героизма. Однако в пустыне есть ещё одно место, которое для евреев олицетворяет подлинно национальный подвиг. Это - крепость Масада .

Израиль_тур_3 Вид с крепости Масада на бывший Римский лагерь Фото: Елена Белова

Первые постройки на одной из неприступных скал появились еще в тридцатых годах до нашей эры. Позднее их значительно укрепил и расширил царь Ирод Великий. Тот самый, что по преданию велел перебить всех младенцев в Вифлееме, опасаясь новорожденного, который в будущем должен был стать царем иудейским. Примечательно, что сам Ирод царем на самом деле не был, по сути он занимал должность наместника Римской империи.

Ирод сделал Масаду своей резиденцией и надежным убежищем . С его подачи там были возведены два дворца: Западный, для приема официальных делегаций, и Северный, предназначенный для отдыха царя и его семьи. Кроме того, на вершине Масады имелись склады с оружием и едой, римские бани, синагога и другие постройки.

Однако место это прославилось совсем другим. В 66 году нашей эры евреи подняли восстание против римского господства. Поначалу мятежникам сопутствовал успех, но затем римляне перешли в контрнаступление, города восставших, в том числе Иерусалим, пали один за одним под натиском сил противника.

Автор цитаты Уцелевшие мятежники направились в Масаду. За ее стенами укрылось около тысячи повстанцев вместе с женами и детьми. Они удерживали крепость почти три года, но в итоге римляне всё-таки сумели взять ее штурмом.

По свидетельству летописца Иосифа Флавия, не желая сдаваться, воины бросили жребий и выбрали десятерых человек, которым предстояло убить всех защитников крепости, а также женщин и детей. После этого они подожгли все постройки, и также с помощью жребия выбрали того, кто убьёт оставшихся, а затем покончит с собой.

Израиль_тур_5 Канатная дорога в Масаде Фото: Елена Белова

В итоге римлянам досталась лишь сгоревшая и полная трупов крепость . Эта история так и канула бы в лету, если бы не несколько женщин и детей которым удалось спрятаться в резервуаре с водой, а после рассказать Иосифу Флавию о случившемся. Долгое время события этих лет считались легендой, но археологические раскопки, начавшиеся в 1960-х годах, убеждают в обратном.

Сегодня Масада является одним из важнейших символов Израиля, олицетворением свободы, мужества, героизма и независимости еврейского народа.

Чтут в Израиле и героев наших дней. Так, в посёлке Мицпе Рамон, расположенном посреди пустыни Негев возле древнего кратера Махтеш Рамон, царит настоящий культ первого Израильского космонавта Илана Рамона, погибшего в 2003 году при возвращении американского шаттла на землю. Никакой связи между ним и кратером на самом деле нет, кроме сходства между фамилией и названием. Но это никого не смущает. На краю смотровой площадки, откуда открывается великолепный вид на кратер, расположен музей Рамона с обширной мемориальной экспозицией, посвященной космонавту.

Море Красное, море синее

Следует отметить, что Израиль зимой может предложить туристам не только увлекательное путешествие по пустыне. Даже в самое холодное время года тут не прекращается пляжный сезон. Эпицентр такого рода отдыха — Эйлат. Город расположен на Красном море, на берегу вытянутого и надежно укрытого от ветров залива Акаба . Благодаря этому здесь почти не бывает сильных штормов, а в зимние месяцы температура редко опускается ниже 20°С. При этом температура воды примерно совпадает с температурой воздуха.

Эйлат — город туристический. Здесь масса отелей на любой вкус и кошелек — от ординарных хостелов до роскошных пятизвездочных гостиниц, а также множество торговых центров, магазинов и бутиков, ресторанов, баров и кафе. И интересен он, безусловно, не своей инфраструктурой. Государство прикладывает немало усилий, чтобы защитить окружающую природу от воздействия человека, и, во многом благодаря этим усилиям, в Эйлате прекрасно сохранились коралловые рифы. Взглянуть на них, в частности, можно на пляже Coral Beach .

израиль_тур_5 Вид на Coral Beach Фото: Елена Белова

Это место имеет статус природного заповедника, поэтому вход на него платный. Там же дежурит спасатель, который на самом деле больше следит не за ныряльщиками, а за сохранностью рифов.

Автор цитаты Попавшихся на вредительстве ждут нещадные штрафы, сумма которых может достигать нескольких тысяч шекелей.

Неподалеку (а Эйлат вообще сравнительно маленький город) расположен еще один примечательный пляж под названием Дельфиний риф . Место это живописное, похоже на небольшой оазис в пустыне. Вход на этот неплохо оборудованный по израильским меркам пляж стоит примерно 70 шекелей для взрослого человека. За эти деньги можно искупаться в чистейшем море, позагорать на стульях (лежаков тут не дают) и, при желании пообщаться с местным персоналом, больше напоминающем общину хиппи. Но пляж этот получил свое название не случайно.

На огороженной территории в условиях, максимально приближенных к естественным, здесь живут четыре дельфина. С ними можно поплавать, в том числе и с аквалангом (стоит это удовольствие порядка 300 шекелей). Не беда, если до этого вы никогда не погружались. Каждого туриста сопровождает опытный инструктор, который подробно показывает и рассказывает, как себя следует вести под водой. Правила те же, что и на Коралловом пляже: подводную флору трогать руками нельзя. Это же касается и фауны, включая дельфинов — попытки погладить их могут счесть издевательством над животными . К этому вопросу в Израиле вообще очень серьёзное отношение. Например, в стране запрещены цирки и вообще выступления с дрессированными животными. А на пляжах или городских набережных, где обычно полно туристов, не увидеть людей, предлагающих сделать фото с обезьянкой, крокодильчиком, попугаем или змеёй.

израиль_тур_6 Дельфиний риф в Эйлате Фото: Елена Белова

Ещё один бонус для тех, кто всё-таки добрался до Дельфиньего рифа, — релаксационные бассейны . Удовольствие это не из дешевых, но определенно заслуживающее внимания. За 200 шекелей гостям предлагается провести 2 часа, неспешно курсируя между тремя бассейнами (с пресной, солёной и очень соленой водой) и стойками с угощениями, чаем, соком, кофе и вином . За дополнительную плату можно пройти расслабляющие процедуры, например, оригинальный релакс-массаж в бассейне.

Найдутся в Эйлате и другие развлечения. Например, можно отправиться на верблюжье ранчо и покататься верхом на кораблях пустыни. Полуторачасовая поездка обойдется примерно в 150 шекелей для взрослого и 110 для детей от 7 до 12 лет. После прогулки гостей угощают испеченными на костре бедуинскими лепешками и сладким травяным чаем.

Летят перелетные птицы

Как уже говорилось выше, в Израиле прилагают множество усилий ради сохранения природы. И Эйлату здесь отведена особая роль. Дело в том, что именно через него проходят пути миграции птиц с севера на юг. И именно здесь они останавливаются, чтобы передохнуть и набраться сил перед тем (или после того), как совершить марш-бросок и преодолеть тысячи километров безжизненной пустыни Сахары.

На окраине города расположен большой орнитологический парк , в котором постоянно работают всего четыре человека, не считая волонтеров. Они отслеживают состояние птиц и их численность, стараются поддерживать вверенные им территории в таком состоянии, чтобы пернатые могли в естественных для них условиях получить достаточно еды и воды.

израиль_тур_7 Фото: Елена Белова

Автор цитаты За сезон, по словам директора парка Ноама Вейса, остановку здесь делают около 1,5 млн птиц.