Россияне решили продлить себе мартовские каникулы

Больше половины россиян, которые собираются путешествовать в мартовские праздники, решили продлить себе каникулы. Это выяснил сервис OneTwoTrip, который проанализировал данные о покупках авиабилетов. По его данным, 38% путешественников прибавили три и более дней к официальным четырем дням отдыха, а 23% продлили свои каникулы на один день. Уложиться в официальные выходные (с 8 по 11 марта) планирует 40% туристов.

«Чаще всего путешественники стараются растянуть праздники, если отправляются далеко за рубеж или в города, которые сложно осмотреть за три дня. К тому же некоторые специально добавляют несколько дней отпуска к официальным государственным праздникам, чтобы получились полноценные каникулы», — комментирует директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес.

Из российских направлений отдыха на предстоящие каникулы лидируют Москва, Санкт-Петербург, Минеральные воды, Сочи, Казань и Калининград, среди зарубежных — Прага, Рим, Париж, Амстердам, Мюнхен и Барселона.