Российские туристы испугались Израиля

Туристы из РФ отказываются от поездок в Израиль в связи с беспорядками, вызванными заявлением США о признании Иерусалима столицей еврейского государства. Об этом «Известиям» рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Россияне, планировавшие поездки в Священный город, рассказали «Известиям», что сами израильтяне отмечают повышенную опасность.

В РСТ «Известиям» сообщили, что россияне начали отказываться от запланированных поездок в Израиль, отметив, что туристы не хотят лишний раз рисковать своей жизнью.

— Российские туристы, которые собирались поехать в Израиль, высказывают опасения в связи с ситуацией в этой стране. Уже зарегистрированы случаи аннулирования туров. Беспокойство есть. Сарафанное радио очень хорошо работает. По телевизору показывают сектор Газа, и люди думают, что это Израиль. Туристы основываются на информации, которую получают из СМИ. С другой стороны, туристы, которые сейчас находятся в Израиле, утверждают, что всё спокойно и никаких оснований для паники нет. Беспорядки на границе с сектором Газа бывают каждую пятницу, — рассказала «Известиям» пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства. Эта новость взбудоражила арабский и исламский мир, вызвав волну протестов, переросших в беспорядки и столкновения с полицией.

Прогнозы по странам строятся на ежегодной основе, и делать выводы о влиянии нынешней обстановки на турпоток преждевременно. Хотя в беседе с «Известиями» сотрудница пресс-службы Всемирного совета по туризму и путешествиям (ВСТП), базирующегося в Лондоне, Ана Кристина Гоэс признала, что «туристы всегда принимают в расчет, насколько безопасно то или иное направление», планируя поездки, и Израиль исключением не станет.

Опрошенные «Известиями» российские туристы, собиравшиеся поехать в Священный город, рассказали о том, что знакомые израильтяне сами советовали им повременить с поездками.

— У нас давно была запланирована поездка — еще полгода назад. И тут Дональд Трамп такое говорит. Конечно, опасения серьезные. Скорее всего, будем отказываться от поездки. Сначала хотели дождаться заявления МИД РФ об опасности посещения Иерусалима, чтобы авиакомпания вернула деньги. Но, видимо, придется и без этого. Знакомые израильтяне говорят, что лучше не лететь. Жизнь и здоровье дороже, — рассказала «Известиям» жительница Москвы Марина, которая собиралась поехать в Израиль в декабре.

Туризм является одной из основных статей дохода Израиля. Ежегодно в страну приезжает более 3,5 млн человек из США, России и стран ЕС. Больше всего развит религиозный туризм: сотни тысяч паломников прибывают в Иерусалим и Назарет, посещая святые места. По данным министерства туризма Израиля, за 2016 год в страну приехало более 280 тыс. туристов из России, а в 2015-м — 414 тыс. Это второй и третий показатель среди всех стран мира.

Между тем глава Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер уверен, что сильного удара по туриндустрии события в Иерусалиме не нанесут.

— Сейчас будут еврейские праздники — Ханука, потом христианские праздники, и билеты в Израиль с любых концов мира купить уже проблема. И тот скромный масштаб беспорядков, который мы видим сегодня, вряд ли свидетельствует о том, что по туризму будет сильный удар, — отметил он.

Уже на следующий день после решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля (вопреки резолюции СБ ООН 1967 года, предписывающей, что западная часть города должна отойти Израилю, а восточная — Палестине) радикалы из сектора Газа выпустили две ракеты по территории Израиля. На улицах городов начались столкновения палестинцев и израильских силовиков. По данным местных СМИ, в результате стычек пострадало более 200 человек. Кроме того, глава радикальной палестинской группировки ХАМАС Исмаил Хания провозгласил начало новой интифады (восстания).