Путин назвал дестабилизирующим решение Трампа по Иерусалиму

Президент России Владимир Путин заявил, что решение американского лидера Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля не помогает урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, а может лишь дестабилизировать и без того непростую обстановку.

«Хотел бы отметить, что и Россия, и Турция считают, что решение администрации Соединенных Штатов, по сути, может перечеркнуть перспективы палестино-израильского мирного процесса», — сказал Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам турецкого лидера, США приняли решение, которое разочаровало мусульман, христиан и даже евреев.

В начале декабря 2017 года Трамп заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля. В ответ на это в Вифлееме прошли антиамериканские демонстрации, участники которых жгли флаги США и портреты президента США.

Окончательный статус Иерусалима определят палестинцы и израильтяне на переговорах.