Прямой эфир
Сюжет:

Путин назвал дестабилизирующим решение Трампа по Иерусалиму

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин заявил, что решение американского лидера Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля не помогает урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, а может лишь дестабилизировать и без того непростую обстановку.

«Хотел бы отметить, что и Россия, и Турция считают, что решение администрации Соединенных Штатов, по сути, может перечеркнуть перспективы палестино-израильского мирного процесса», — сказал Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. 

По словам турецкого лидера, США приняли решение, которое разочаровало мусульман, христиан и даже евреев. 

В начале декабря 2017 года Трамп заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля. В ответ на это в Вифлееме прошли антиамериканские демонстрации, участники которых жгли флаги США и портреты президента США.

Окончательный статус Иерусалима определят палестинцы и израильтяне на переговорах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хейли призвала стороны конфликта признать позицию США по Иерусалиму
Путин прокомментировал решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017