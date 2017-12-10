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Хейли призвала стороны конфликта признать позицию США по Иерусалиму

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Фото: Global Look Press/Ron Sachs
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Окончательный статус Иерусалима определят палестинцы и израильтяне на переговорах. Президент США Дональд Трамп в своем решении признал реальное положение дел, а прогресс палестино-израильских переговоров зависит от согласия с этим обоих сторон, заявила постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли.

«Потому что окончательный статус Иерусалима предстоит определить палестинцам и израильтянам. Решать это будут не американцы», — заявила она.

Она поддержала решение Дональда Трампа о статусе города. «Это правильный поступок, потому что это реальность. Иерусалим – столица Израиля», — сказала дипломат.

«Мир наступит, когда обе стороны (Палестина и Израиль. — Ред.) признают реальное положение вещей», — подчеркнула Хейли в интервью телеканалу CBS.

Как сообщал iz.ru, ране на заседании Совбеза ООН полпред говорила, что признание Белым домом Иерусалима израильской столицей это еще не утверждение итогового статуса города.

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