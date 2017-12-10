Макрон призвал Нетаньяху прекратить строительство на палестинских территориях

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить строительство еврейских поселений на палестинских территориях на Западном берегу реки Иордан.

По его словам, такой шаг положит начало эффективным переговорам по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. Глава Франции подчеркнул необходимость диалога между Израилем и Палестиной.

«Мое убеждение состоит в том, что единственный путь выйти из тупика, в котором мы находимся уже много десятилетий, это выстроить мир, а мира смогут добиться только стороны конфликта», — приводит ТАСС слова Макрона.

Как сообщал портал iz.ru, Трамп на этой неделе объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в город американского диппредставительства, которое на данный момент размещено в Тель-Авиве.

Макрон выразил неодобрение по поводу этого шага главы Вашингтона и отметил, что решение является нарушением международного права и резолюций ООН.

Подробная информация о событиях, связанных с признанием Соединенными Штатами Иерусалима в качестве столицы Израиля, доступна в сюжете портала iz.ru.