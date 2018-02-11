К Калифорнии часто применим эпитет « самый » . Так, здесь растет самое высокое дерево в мире (секвойя) и расположена самая низкая точка США (Долина смерти). Здесь самые большие урожаи клубники и больше всего индеек. А еще этот интереснейший штат заслуживает внимания российского туриста . Подробности — в материале портала iz.ru.

«Калифорнийцы — не просто обитатели штата, а особая нация. Это южане Запада», — писал классик американской литературы О. Генри. И он был прав. Действительно, этот крупнейший по численности штат США настолько отличается от других районов страны, что его нередко называют государством в государстве. Если бы Калифорния была независимой страной, то ее экономика занимала бы седьмое место в мире. А по производству вина штат и вовсе стоит на четвертом месте, уступая лишь Италии, Франции и Испании.

Город бунтарей

Расположенный на сорока двух холмах Сан-Франциско заслуженно считается туристической Меккой Калифорнии . В отличие от большинства американских населенных пунктов здесь нет необходимости ехать в ближайший магазин или парикмахерскую на машине: всё в шаговой доступности. В городе развит общественный транспорт, и поэтому многие горожане не имеют личного автомобиля (что просто удивительно для США). Гулять по центру одно удовольствие: машин немного, вокруг симпатичные старинные особнячки, воздух свеж и чист, а с холмов открываются великолепные виды на город и океан. Знаменитые на весь мир мост «Золотые ворота», самая извилистая в мире улица, кабельные трамвайчики, набережная залива с лежбищами морских львов, китайский квартал (самое крупное компактное поселение китайцев за пределами их исторической родины) — это лишь немногие из интересных мест этого удивительного города.

Но всё же в первую очередь Сан-Франциско и его окрестности (зона залива) знамениты своим бунтарским духом.

50 лет назад здесь проходили наиболее мощные демонстрации протеста против войны во Вьетнаме, а сегодня протестуют против «фашизма» Трампа . Перечеркнутый портрет Трампа с подписью «Это не мой президент!» — наиболее распространенная наклейка на автомобилях. Поскольку местные жители уверены, что нынешнего президента «привел к власти Кремль», то с российским туристом могут вполне и пошутить: «Поздравляем, теперь США возглавляет один из ваших губернаторов». Впрочем, местные жители славятся своей толерантностью и к русским относятся подчеркнуто хорошо.

Социалистическая Республика Беркли

Центром местного вольнодумства является городок Беркли, где расположен одноименный университет — одно из крупнейших учебных заведений США. Кампусы университета местные жители прозвали Социалистической Республикой Беркли, так как местная профессура и студенты придерживаются крайне левых взглядов и по мере сил борются с «американским империализмом». Здесь популярны портреты Че Гевары и палестинские флаги, а с символикой Республиканской партии тут лучше не появляться — могут и побить.

Русский след

В 80 километрах от Сан-Франциско на реке Русская находится Форт-Росс — бывшее русское поселение, основанное 200 лет назад, то есть задолго до того, как Калифорния присоединилась к США. Сегодня здесь создан музей, где можно не только узнать о жизни русских поселенцев, но и купить матрешек, а также отведать неплохой квас. Характерно, что пейзажи вокруг форта вполне российские (немного напоминающие Дальний Восток): еловые леса, пахучие луга, березки на косогоре.

Кроме Калифорнии у русских был также шанс освоить Гавайи — там тоже существовала российская крепость. Но в отличие от континентальной морская колонизация у России «не пошла». То ли не хватало терпения, то ли вокруг было слишком много «неосвоенных» земель.

Кстати, на Аляске российское влияние сильно и сегодня. В глубинке здесь можно по-прежнему увидеть деревеньки, застроенные типичными русскими избами, у многих индейцев русские имена . Увы, в Калифорнии следов былой русской колонизации практически не найти . Форт-Росс, да Русский холм в Сан-Франциско (когда-то на нем было православное кладбище) — пожалуй, это всё, что осталось здесь от русского колониального наследия.

«Тридцать пригородов в поисках центра»

Про Лос-Анджелес есть поговорка: тридцать пригородов в поисках центра. Действительно, каждый из районов города — это самостоятельный городок. Местные жители редко говорят, что они из Лос-Анджелеса, а называют название своего района: Голливуд, Лонг-Бич, Глендел…

Как ни странно, но в таком огромном городе не так уж много достопримечательностей . Да, конечно, редкий турист не «отметится» в Голливуде и не пройдется по одноименному бульвару с его Аллей славы, на тротуаре которой выбиты имена великих актеров. Однако если отбросить некий романтический флер, то знаменитая аллея — это обычная тусовочная пешеходная улица, не так уж и сильно отличающаяся от московского Арбата.

Не слишком интересны и прибрежные курортные «городки» Лос-Анджелеса. Делать здесь практически нечего: местные пляжи переполнены народом, а вода в океане не слишком чистая.

«Мы в Америку не ходим!»

Однако для россиянина в «Городе ангелов» могут быть интересны районы, не включенные в список туристических достопримечательностей. Так, здесь находится второй по численности (после нью-йоркского Брайтон-Бич) русский квартал в США. Все вывески здесь на языке Пушкина и Толстого, а если ты обратишься к местным жителям по-английски, то рискуешь услышать нелицеприятные выражения в свой адрес. Как-то я спросил у местного, как добраться до какого-то квартала Лос-Анджелеса, и получил гордый ответ: «Мы в Америку не ходим!» По сути, это изолированный мир со своими газетами, магазинами, ресторанами.

Калифорния_5 Армянский район — Глендел Фото: Getty Images/Gary Friedman/Los Angeles Times

Есть в Лос-Анджелесе и армянский район — Глендел. Этот городок — крупнейшее армянское поселение за пределами Армении . Возле домов здесь можно увидеть играющих в нарды мужчин. Все вывески здесь только на армянском, а шашлык в местном ресторане запросто даст фору ереванскому. Кстати, жители района в Америку как раз ходят: большинство лос-анджелевских таксистов — армяне из Глендела.

Почти Мексика

«Американцы отняли у нас полстраны, причем ту самую, где находятся все лучшие автомобильные дороги», — шутят в Мексике. Действительно, большая доля территории США (в том числе вся Калифорния) раньше принадлежала соседнему государству.

Большинство улиц в калифорнийских городах носят испанские (как правило, очень высокопарные) названия: Земля королей, Долина любви и т.п. Знающим испанский не составит труда найти и собеседников: почти все горничные в отелях, а также продавщицы в магазинах и на бензозаправках — уроженки Мексики.

Несомненно, самый мексиканский город Калифорнии — это пограничный Сан-Диего. Близость Мексики ощущается здесь повсеместно . Так, когда едешь по автостраде, то периодически попадаются необычные дорожные знаки: мужчина и женщина, схватив за руки ребенка, стремглав устремляются через дорогу. Этот знак означает, что в этом месте мексиканские нелегалы, спасаясь от пограничников, могут неожиданно выбежать прямо под колеса.

Калифорния_6 Фото: John Hood

Фактически Сан-Диего образует единый мегаполис с соседней мексиканской Тихуаной . Аренда жилья к югу от границы стоит в два раза дешевле, чем в Штатах, и многие латинос живут в Мексике, а работают в США. Но есть и обратное явление: некоторые богатые мексиканцы делают бизнес в Тихуане, а сами вместе с семьями живут в более благоустроенном Сан-Диего.

Побывав в Сан-Диего, можно убить двух зайцев одним выстрелом: и США посмотреть, и в Мексике побывать. Пусть и «альтернативной»: более чистой, прилизанной и куда более безопасной, чем настоящая .

Сан-диегцы с удовольствием эксплуатируют свое «испано-мексиканское» прошлое. Например, очень интересно посетить так называемый Старый город. Здесь среди домов конца XIX — начала XX века прогуливаются мексиканки в нарядах позапрошлого века — за эту «работу» они получают зарплату от городских властей. Повсюду на улицах этих старинных кварталов играют группы бродячих музыкантов-латинос, а местные рестораны предлагают самую изысканную и разнообразную кухню соседней южной страны.

Деревенские легенды

Не менее чем большие города, в Калифорнии интересны совсем небольшие поселения, по-нашему деревеньки . Дело в том, что каждый городок штата имеет свой бренд, «легенду», которую и «раскручивают» местные жители. Американцы рассуждают так: неинтересных поселений нет, есть местные жители, не сумевшие придумать необычный бренд своему городу.

Так, до посещения небольшого калифорнийского городка Джулиан я и не догадывался, что по населенному пункту размером менее километра и населением меньше 2 тыс. человек можно путешествовать более пяти минут. Однако по Джулиану меня возили почти полчаса. Город превращен в один большой музей Дикого Запада, частью коего он некогда являлся . Сегодня центральная улица этого городка застроена отреставрированными бывшими салунами XIX века, в которых теперь расположены «ковбойские» рестораны и антикварные магазины, продающие утварь и одежду позапрошлого века. А сидящие в бричках пенсионеры в ковбойских шляпах провезут вас за $6 по всему Джулиану и расскажут его «богатейшую историю».



Мне показали одну из главных местных достопримечательностей: бывшую городскую тюрьму (обычную деревянную будку) — оказывается, это первое городское здание с туалетом! Рассказали о жизни и повадках основателей города.

квбой Фото: Global Look Press

Оказывается, в городе есть свои особые секретные рецепты яблочного пирога и сидра. Якобы горожане выпекают более миллиона пирогов в год, а покупателями их являются даже специально приезжающие в город ньюйоркцы. В общем, из брички я выходил с ощущением, что побывал в центре цивилизации и безо всякого сожаления о потраченных $6.

Недалеко от Лос-Анджелеса расположен поселок «Гармония». Еще несколько десятков лет назад в этой коммуне художников жили около тысячи человек. Однако из-за перебоев с водой и электричеством почти все они покинули это место. Сегодня на въезде в поселение стоит плакат с надписью «Город Гармония. Население 16 человек». Жителям поселения удалось добиться того, что официально у них по-прежнему есть своя почта (в реальности используемая как музей), церковь и даже зал бракосочетания, куда охотно приезжают пары не только из Лос-Анджелеса, но даже из далекого Сан-Франциско.

Живописные лохмотья

Приманки для туристов в маленьком калифорнийском городе могут быть самые неожиданные. Так, в поселке Слэб Сити около пятисот домов — однако большинство из них — это трейлеры (дома на колесах). Здесь нет воды (ее привозят из ближайшего городка), электричества и телевидения. Основной источник дохода слэбчан — пособия по бедности. Однако Америка есть Америка, и даже дети из такого странного места обязаны учиться. Каждый день в поселок прибывает школьный автобус.

Сами местные жители, судя по всему, вполне довольны своей жизнью. Здесь есть клуб, где каждую пятницу проходят концерты. По субботам в карма-кухне можно бесплатно полакомиться едой, приготовленной по кришнаитским рецептам. В центре поселка стоит «кроссовочное» дерево, на котором вывешивают старую обувь для нуждающихся. А рядом с ним на бетонном фундаменте аккуратно разложена и слегка поношенная одежда.

Без преувеличения, всеамериканскую известность Слэб Сити принесла Гора спасения. Местный житель Леонард Найт более 20 лет разукрашивал красками внушительный по размеру холм. Энтузиаст исписал его многочисленными цитатами из Библии, а на вершине водрузил деревянный крест.

Гора спасения Гора спасения Фото: flickr.com/Brian

Сегодня этот городок регулярно показывают по телевизору, здесь ежедневно бывает сотни туристов. Не удивлюсь, если для них в ближайшее время появится шикарная гостиница, а местным жителям будут выдавать особо живописные лохмотья.

Копенгаген под Санта-Барбарой

Впрочем, город можно «раскрутить» и на пустом месте. Так, жители поселка Сольванг долго не могли придумать местную «изюминку». И тут их осенило: в начале XX века этот поселок был основан датскими колонистами. Правда, сегодня датчан в городке уже почти нет , а по-датски здесь говорит две-три старушки. Но легка беда начало: жители скинулись и пригласили архитектора из Дании. Он построил здесь ветряные мельницы, «типичные» датские дома и даже памятник андерсеновской русалки . Старушки поделились рецептами своих мам, и в городке было открыто несколько датских ресторанов. Сегодня Сольванг считается «маленьким Копенгагеном». Отдыхающие на курорте Санта-Барбара обязательно заезжают в находящуюся по соседству «Данию».

Сольванг поселок Сольванг Фото: Global Look Press

А еще сольвангцы — незлобливые люди. Так, в местном ресторане я обидел их, сказав, что архитектура городка отдает китчем. Однако через несколько минут меня уже на улице догнала запыхавшаяся официантка: «Русский, ключи от машины забыл. До Москвы не доедешь!».

Дороги

И наконец, не меньше чем достопримечательности, интересна сама дорога. Передвигаться по штату очень удобно. На фривеях (скоростных шоссе без светофоров) можно ехать со скоростью 70 миль (112 км) в час. Каждые сто километров встречаются зоны отдыха, где можно сходить в туалет, попить кофе и даже принять душ . Кстати, здесь всегда вывешен стенд с картой и описанием окрестных достопримечательностей.

дорога Фото: Global Look Press

Но приятнее, чем по фривею ехать по местной дороге (благо качество ее всё равно отменно). Природа Калифорнии уникальна своим разнообразием: так, зимой здесь можно покататься на лыжах в горах, а через час плавать в бассейне в пустыне. Приятно также, что флора и фауна сохранились почти в первозданном виде. Зверей реально много, так что ведите машину осторожно, чтобы не сбить оленя, койота или дикого кролика.

Часто дорога идет вдоль апельсиновых садов и виноградников. Нередко попадаются маленькие винодельни, где можно продегустировать местное вино очень приличного качества.

Купаться лучше не в городах, а на отдаленных уединенных пляжах. Виды океана фантастически красивы, но есть и один существенный минус: вода достаточно холодная даже летом. Впрочем, можно «пойти другим путем»: в горных речках образуются небольшие запруды, где вода вполне комфортна для купания даже в зимнее время.

Не играй с огнем!

Увы, перемещение по Калифорнии сопряжено и с некоторыми опасностями (пусть и не слишком серьезными). «Осторожно! Сильные ветры!» — написано на дорожных знаках в пустынях. И это предупреждение вполне уместно, так, иногда если не держать крепко руль, то машину попросту снесет. Вообще по количеству природных катаклизмов Калифорния с лихвой опережает Россию. Землетрясения, цунами — не такие уж редкие явления местной жизни . Так, лично знал людей, переехавших после пережитого ими землетрясения в другой штат: воспоминания о пережитом страхе оказались слишком сильны.

Впрочем, если вы приехали в Калифорнию как турист на относительно короткий период времени, то землетрясение вам, скорей всего, не грозит, а вот вероятность того, что вы столкнетесь с пожарами, — велика. Это стихийное бедствие — настоящий бич Калифорнии в летнее время . Неслучайно профессия пожарных здесь окружена героическим ореолом. Как говорят, в них влюблены все местные старшеклассницы.

пожар Фото: Global Look Press

Дома горят крайне редко, в основном пожары вспыхивают в лесах . Тут же все дороги к зоне бедствия перекрывает полиция . Обидно, что осторожные американцы делают запретным не только территории пожара, но и все прилегающие районы, где в реальности нет никакой опасности. Как-то, оставив вещи в гостинце небольшой деревушке около национального парка, я отправился в город. На беду в это время в нескольких километрах от деревушки начался пожар. Все дороги тот час же перекрыли, в результате свои вещи я смог забрать только через несколько дней. Причем, как мне сообщили работники гостиницы, самого пожара они даже и не видели.

Две Калифорнии

Во время путешествия вам неминуемо придется общаться с местными жителями. Хотя в Америке и любят порассуждать о калифорнийском характере, на самом деле такого не существует. Или, если точнее, есть два типа калифорнийца: прибрежный и из инленда (внутренней отдаленной от океана территории). Когда отъезжаешь миль 100 от побережья, то создается впечатление, что ты попал в другую страну. Пальмовые рощи и апельсиновые сады, где круглый год держится температура около 20 градусов по Цельсию, сменяются суровыми пустынями с 50-градусной летней жарой или же высокогорными районами с почти российскими суровыми зимами.

калифорния Фото: REUTERS/Lucy Nicholson



Резко меняются и калифорнийцы. Жители инленда — а это в основном небогатые фермеры и мелкие бизнесмены — по-прежнему гордятся тем, что являются потомками переселенцев Дикого Запада . Оружие здесь есть почти в каждом доме, а большинство мужчин по-прежнему не выходят «в свет» без ковбойской шляпы. Развлечения этих людей достаточно бесхитростны: охота, рыбалка и посещение церкви по воскресеньям.

Здесь недолюбливают этих «прибрежных бездельников». «То они принимают закон, что нельзя содержать животных в тесных условиях, и я вынужден строить новый сарай для баранов. То эти безбожники пытаются легализировать однополые браки, а недавно и вовсе легализовали курение марихуаны!» — возмущался в беседе со мной фермер Джек из городка Бишоп.

Противоречия между двумя Калифорниями достаточно весомы. Жители побережья поддерживают демократов, а внутренних районов — республиканцев. Правда, из-за большей численности жителей прибрежных районов последние 30 лет штатом правят демократы. Жителям республиканских районов такое положение очень не нравится, и они предприняли уже несколько безуспешных попыток выйти из Калифорнии и создать свой собственный 51 штат США.