Калифорнию хотят разделить на два штата

Инициативная группа опубликовала декларацию с призывом учредить в США штата Новая Калифорния.

Авторы инициативы недовольны высокими налогами и ситуацией в Калифорнии в целом. Однако, в отличие от сторонников независимости Калифорнии, группа выступает за сохранение территории в составе США, но не под управлением нынешних местных властей.

По оценкам составителей декларации, в новом, 51-м штате будут проживать порядка 15 млн человек.

Как ранее писал портал iz.ru, активисты движения Yes California, выступающего за независимость штата Калифорния от США, планируют провести референдум в 2018 году.