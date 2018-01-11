Стрельба произошла в калифорнийском университете

Стрельба произошла на территории университета Сан-Бернардино штата Калифорния в США. Как сообщила пресс-служба местной полиции, по факту произошедшего проводится расследование.

«Управление полиции Сан-Бернардино и служба безопасности университета ведут расследование стрельбы в окрестностях учебного заведения», — говорится в сообщении правоохранительных органов в Twitter.

@SanBernardinoPD is assisting @csusbpd on an investigation of a shot fired in the viciniy of the university. This is an ongoing investigation, no reports of injuries. Media inquiries should be directed to the university. — Chief Jarrod Burguan (@SBPDChief) January 11, 2018

Информации о пострадавших в результате инцидента пока не поступало. Занятия в университете были отменены.

10 января при стрельбе в южной части Лондона пострадал один человек. Его госпитализировали.