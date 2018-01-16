Суд Калифорнии вынес решение в отношении теннисистки Азаренко

Суд американского штата Калифорния во вторник вынес решение в пользу белорусской спортсменки Виктории Азаренко по вопросу опеки над собственным сыном.

Сын Азаренко Лео родился в декабре 2016 года. Отцом ребенка является американец Билли Маккиг. Судебные разбирательства по вопросу опеки над ребенком начались после того, как пара рассталась летом прошлого года.

Как сообщает TMZ, изначально калифорнийский суд запретил вывозить ребенка за пределы этого американского штата, из-за чего 28-летняя белорусская теннисистка была вынуждена пропустить турниры серии «Большого шлема».

Во вторник суд постановил, что опекуном ребенка должна стать мать, а также принял позицию Азаренко, что данное дело не относится к юрисдикции ни самого штата, ни США.