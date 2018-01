Черная магия против Трампа

«После выборов я поняла, что ведовство — это хорошо, это источник божественной женской силы, — объясняла потом журналистам одна из них, представившаяся Эрикой Фельдман. — Ведьмы — это именно то, чего боятся мужчины наподобие Дональда Трампа. Да, я называю себя ведьмой. Для меня это акроним: WITCH — Woman In Total Control of Herself, «Женщина, которая полностью владеет собой».