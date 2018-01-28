Черная магия против Трампа

При словах «ведьмы в Америке» большинство читателей наверняка вспомнят знаменитый процесс в Салеме — самую громкую «охоту на ведьм» в Новом Свете, произошедшую более 300 лет назад. Но ведьмы живут в США до сих пор. И не просто живут, но еще и активно действуют, принимая самое живое участие в политической борьбе, устраивая акции и ритуалы в поддержку демократов и во вред республиканцам. Историю и современность американских ведьм изучал iz.ru.

«Ведьмы против белого господства», «Наведу порчу на белых шовинистов», «Разорвем атмосферу вражды», «Хватит ненависти». Эти лозунги написали на своих плакатах женщины, устроившие пикет в американском Салеме. Одетые во всё черное, в остроконечных шляпах, с черными покрывалами, закрывающими лица, они охотно позировали на камеры.

Автор цитаты «После выборов я поняла, что ведовство — это хорошо, это источник божественной женской силы, — объясняла потом журналистам одна из них, представившаяся Эрикой Фельдман. — Ведьмы — это именно то, чего боятся мужчины наподобие Дональда Трампа. Да, я называю себя ведьмой. Для меня это акроним: WITCH — Woman In Total Control of Herself, «Женщина, которая полностью владеет собой».

магия Ведьмы принимают самое живое участие в политической борьбе, устраивая акции и ритуалы в поддержку демократов и во вред республиканцам Фото: witchpdx.com

Эта акция могла бы показаться очередной экстравагантной выходкой, которые так любят американские фрики от политики. Но нет, новые ведьмы абсолютно серьезны, крайне увлечены феминизмом и все как одна политически активны и голосуют за демократов. Место для пикета они тоже выбрали неслучайно: именно в Салеме в штате Массачусетс прошел самый известный процесс над ведьмами в американской истории.

От предрассудка до костра

В ведьм европейцы верили еще в античности, но в древние времена ко всякого рода ведовству относились достаточно спокойно — до тех пор, пока ведьма не начинала, как считалось, причинять вред. В Древнем Риме, к примеру, согласно «Законам двенадцати таблиц» за черную магию карали смертью, а тех, кто при помощи колдовства портил посевы, приносили в жертву богине плодородия Церере.

Хотя в Ветхом Завете прямо сказано «ворожеи (ведьмы. — Прим. iz.ru) не оставляй в живых», с приходом христианства нравы значительно смягчились. Во времена раннего Средневековья, к примеру, за колдовство не карали вовсе: отцы Церкви и законодатели считали веру в ведьм и колдунов языческим предрассудком. Карл Великий запрещал жечь кого-либо по обвинению в колдовстве под страхом смертной казни. Постепенно, однако, народные суеверия взяли верх. Уже с IX века в европейских законах начинают вновь встречаться упоминания о казни за магические ритуалы, повлекшие за собой смерть человека. В 1486-м был опубликован «Молот ведьм» — практическое пособие для проведения процессов над ведьмами. Среди прочего в книге перечисляются варианты пыток, с помощью которых следует получать показания у подозреваемых в колдовстве.

Тем не менее массовый характер казни ведьм приобрели уже в Новое время — в XVI веке, с началом Реформации, европейское общество словно сорвалось с цепи. Костры, на которых сжигали женщин, пылали и в католических, и в протестантских странах. Причем если в католических они еще как-то сдерживались — инквизиторы, как правило, требовали скрупулезного соблюдения процедуры, всерьез занимались сбором доказательств и нередко обвиняемых освобождали за отсутствием состава преступления, — то в протестантских зачастую достаточно было облыжного обвинения соседа, чтобы отправить человека на смерть. Печальный рекорд поставила Швейцария, где на душу населения сожгли в два раза больше ведьм, чем в Германии, и в 10 раз больше, чем во Франции.

магия1 Массовый характер казни ведьм приобрели уже в Новое время — в XVI веке, с началом Реформации, европейское общество словно сорвалось с цепи Фото: Global Look Press/Stapleton Historical Collection

Не избежала охоты на ведьм и протестантская Англия — включая, разумеется, и североамериканские колонии.

Месмерическая сила

В январе 1692 года у девятилетней дочери Сэмюла Пэрриса, пастора пуританского городка Салем в Массачусетсе, и его 12-летней племянницы обнаружили странную болезнь. Девочки жаловались, будто их кто-то колет булавкой и ножом, и постоянно кричали. Местный доктор сразу поставил диагноз: кто-то околдовал детей. После этого в городе началась охота на ведьм.

К тому моменту, как в дело вмешались профессора из Гарварда, убедившие губернатора Массачусетса прекратить процесс, были арестованы уже 150 человек. 19 успели повесить, одного до смерти задавить камнями, еще двое умерли в тюрьме. Спустя 14 лет одна из девочек, якобы пострадавших от ведьм, призналась, что оклеветала невинных людей по наущению дьявола.

Первый закон, каравший смертью за колдовство, был принят в Англии еще при Генрихе VIII в 1542 году. В последующем законы неоднократно уточнялись, определение колдовства расширялось. В 1604-м колдовство изъяли из ведения церковного суда и передали в ведение уголовного — в результате обвиняемым ведьмам начали выделять адвоката и наконец перестали их сжигать, а начали вешать.

К концу XVII века охотиться на ведьм в Европе почти перестали, но до колоний столичные моды доходили долго, и местные жители по старинке считали, что хорошая ведьма — мертвая ведьма.

Вера в колдовство задержалась в Штатах надолго. Последний процесс над ведьмой в Британии состоялся в 1727 году, а в 1735 году парламент признал, что колдовство отныне не является преступлением. С тех пор ведьм в Англии больше не казнили и в ведовстве никого больше не обвиняли (хотя и могли посадить на год в тюрьму за потакание невежеству и предрассудкам) — в отличие от ставших вскоре независимыми США. Там продолжали карать ведьм до самого конца XIX века.

магия4 В 1604-м колдовство изъяли из ведения церковного суда и передали в ведение уголовного — в результате обвиняемым ведьмам начали выделять адвоката и наконец перестали их сжигать, а начали вешать Фото: Global Look Press

Считается, что последним процессом против колдунов и ведьм в Штатах стал так называемый Второй Салемский процесс: 50-летняя калека Лукреция Браун обвинила башмачника Дэниэла Споффорда в том, что он пытался околдовать ее при помощи «месмерической силы» (то есть устанавливал с ней телепатическую связь), чтобы причинить ей вред. В поддержку обвинения выступил 21 свидетель, и в итоге всё закончилось анекдотическим приговором: суд решил, что если месмеризма не существует, то и говорить не о чем; если же существует, то Споффорд сможет вредить Браун даже из тюремной камеры, то есть наказывать его бесполезно. Теоретически дилемму можно было бы решить повешением, но судьи решили, что в просвещенные времена этот метод устарел.

Лукреция Браун подала апелляцию, но безуспешно. Эпоха гонения на ведьм кончилась — зато после этого пышно расцвело всякого рода ведовство.

Покрасить Пентагон в оранжевый

21 октября 1967 года жители американской столицы стали свидетелями удивительного зрелища. Огромная толпа, 35 тыс. человек, двигалась в сторону Пентагона, дымя марихуаной и распевая песни. Кого в ней только не было — хиппи и профессора университетов, байкеры и члены американской компартии, домохозяйки, черные националисты и белые фашисты, индейские шаманы и колдуны вуду. Возглавляли шествие лидеры антивоенного движения йиппи (Yippies от аббревиатуры YIP — Youth International Party — «Международная молодежная партия») Джерри Рубин и Эбби Хоффман. План у них был такой: выстроиться вокруг зараженного дьявольскими чарами Пентагона («мы же знаем, что всё пятиконечное таит в себе зло», объяснял потом Хоффман судье), при помощи пения древних арамейских заклинаний поднять здание на 300 футов в воздух, покрасить его силой мысли в оранжевый и изгнать из него всю дьявольскую энергию. После этого, обещал Хоффман, война во Вьетнаме сразу закончится.

магия 4 21 октября 1967 года жители американской столицы стали свидетелями удивительного зрелища — огромная толпа двигалась в сторону Пентагона, дымя марихуаной и распевая песни Фото: TASS/AP

Несмотря на то что власти санкционировали эту акцию (разрешив, правда, поднять Пентагон всего на 10 футов вместо запланированных 300), военные восприняли шутку слишком серьезно. Толпу хиппи и колдунов встретили баррикады, слезоточивый газ и приклады военной полиции. Шествие разогнали, арестовав более 200 человек. Среди задержанных оказались и радикальные ведьмы из движения WITCH — которые в отличие от Рубина и Хоффмана восприняли идею оторвать от земли Пентагон совершенно серьезно.

WITCH — по-английски «ведьма» — акроним от Women’s International Terrorist Conspiracy from Hell, «Женский международный террористический заговор из ада». В отличие от скромных ведьм межвоенного периода, зарабатывавших себе на хлеб гаданиями и приворотами, это были ведьмы новой волны — эмансипированные, феминистичные, раскованные, выступавшие за свободную любовь. Они откололись от движения «Радикальные женщины Нью-Йорка», решив поискать вдохновения в древних ритуалах.

Группы ведьм из WITCH стали с тех пор для американцев чем-то наподобие нынешних Femen. Одетые во всё черное, с выкрашенными белой краской лицами, они врывались на конкурсы красоты, устраивали дикие пляски на Уолл-стрит, прорывались на президентские инаугурации и осыпали проклятиями на митингах товарищей по антивоенному движению, которых считали сексистами.

Когда исчезли хиппи, исчезли и радикальные ведьмы. Наигравшиеся в колдовство и неоязычество, они превратились в преуспевающих бизнесвумен и уважаемых матерей семейства. Остались лишь отдельные очаги — типа калифорнийского Reclaiming Collective во главе с Мириам Саймос, члены которого устраивали пикеты в защиту природы на протяжении всех последующих десятилетий.

Ведьмы вернулись лишь в 1990-е, но это было уже новое поколение. Вместо дружеских встреч и ритуалов на ночных полянах американские колдуньи предпочитали интернет-форумы и социальные сети, ведя жаркие онлайн-дискуссии и лайкая фотографии в сообществах. Колдовство нашло свою нишу, превратившись в безобидное развлечение для домохозяек и студенток, слишком увлекшихся темой защиты природы.

Всё изменила победа Дональда Трампа.

Морковкой по Трампу

24 февраля прошлого года, в ночь умирающей Луны, тысячи ведьм по всей Америке сотворили ритуал «изгнания Трампа из себя». Для церемонии требовалось немного — заклинание, которое активно распространялось через интернет (включая Buzzfeed), перевернутая карта таро и несложные ингредиенты — соль, ладан, свечи и морковка. Группа ведьм устроила ритуал прямо рядом с Трамп-Тауэр в Нью-Йорке, подсвечивая себе свечами и смартфонами. «Мы изгнали Трампа из своего коллективного сознания!» — торжественно провозгласил после этого автор идеи — «маг и кудесник» Майкл Хьюз. Отдельные оптимисты даже заявили, что именно благодаря ритуалу республиканцы не смогли провести закон об отмене «Обамакера».

Башня_трамп Фото: Global Look Press

Эта история вызвала большой скандал. Сайт Breibart, к примеру, призвал своих читателей не поддаваться чарам и провести ночь в христианской молитве, чтобы спасти доброго президента Трампа от ведьм и колдунов. В самом ведьминском сообществе случился раскол: ворожеи старой школы потребовали от молодежи прекратить играть в политику и не позорить их древнее искусство. Но тщетно.

Сложно сказать, чем так зацепили последние выборы молодое поколение колдуний. Может, тем, что сторонники Трампа открыто называли Хиллари Клинтон «ведьмой». Или тем, что среди республиканцев куда больше приверженцев христианской веры, отвергающих всякое колдовство. Как бы то ни было, большинство ведьм новой волны — сторонницы демократов, феминистки, вооруженные «Колдовской книгой антифашистских заклинаний» и объединенные в группы с названиями вроде «Ведьмы против фашиствующих тоталитаристов».

Впрочем, вопреки своей истовой вере в потусторонние силы ведьмы вряд ли способны всерьез повлиять на решения конгресса и сената или изгнать Трампа из Белого дома. Более того, результат их ритуалов может оказаться прямо противоположным задуманному: добропорядочный обыватель скорее поддержит президента-христианина, чем полубезумную ведьму-веганку.