Конгрессмен пообещал Трампу импичмент за резкие слова о мигрантах

В конгрессе США осудили высказывания Трампа о мигрантах, а также пообещали поставить вопрос об импичменте Трампа на голосование. Об этом написал член палаты представителей конгресса Эл Грин в своем микроблоге в социальной сети Twitter, пишет «Газета.ру».

«На следующей неделе я снова поставлю на голосование резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал грязными дырами ряд стран, откуда в США прибывают мигранты. В ООН подобные высказывания назвали расизмом, власти Гаити вызвали представителя США для объяснения высказываний американского лидера.

Эл Грин выносит на голосование вопрос об импичменте Трампа не в первый раз. Ранее он предлагал отстранить президента от власти в связи с увольнением директора ФБР Джеймса Коми. В ноябре 2017 года конгрессмен Стив Коэн также выступил с инициативой импичмента Трампа.