Допрос с пристрастием

Стремление спецпрокурора Роберта Мюллера допросить президента США Дональда Трампа в Москве рассматривают как возможность положить конец «российскому досье», которое тормозит развитие двусторонних отношений. Об этом заявил «Известиям» глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв. Ранее стало известно, что экс-директор ФБР, расследующий возможные связи Трампа с Москвой, хочет вызвать его «на интервью». Хозяин Овального кабинета согласился дать показания спецкомиссии.

В Москве хотят как можно быстрее закрыть страницу разбирательств о «российском вмешательстве». По словам Константина Косачёва, Дональду Трампу пора уже покончить с «надуманными разбирательствами».

— Речь идет о продолжении политической борьбы внутри США. Разумеется, это не имеет никакого отношения к России. Трамп выразил готовность провести интервью, чтобы окончательно снять все домысли о его якобы связях с Москвой. Никакой конкретики со стороны обвинителей до сих пор не было предъявлено и не может быть предъявлено по определению. Никаких тайных связей между Трампом и РФ никогда не было и нет. Если он сможет доказать отсутствие надуманных прессой контактов, то это положительно скажется на развитии диалога между нашими странами, — сказал сенатор.

На просьбу «Известий» разъяснить ситуацию Белый дом, ФБР и Госдепартамент США не смогли предоставить оперативного комментария. А пресс-секретарь спецпрокурора Роберта Мюллера написал «Известиям», что «отказывается комментировать [идущее] расследование».

— Не было никакого сговора. После года расследований всем стало понятно, что история со сговором мертва. Против меня не проводятся никакие расследования. Может быть, оно идет в отношении Хиллари [Клинтон], я не знаю... Мы можем пойти двумя путями. Можем закрыться и расследование будет длиться годы. Но когда ты не сделал ничего плохого, в этом нет смысла... Нужно быть открытым и покончить с этим... Мы открыты. Это расследование плохо влияет на нашу страну — мы выглядим глупо, — заявил Трамп 6 января в загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде, отвечая на вопрос, готов ли он дать показания Мюллеру.

Политологи отмечают, что для Белого дома важно не только показать свою готовность к сотрудничеству, но и подобрать «правильный» формат общения с Мюллером. По мнению эксперта клуба «Валдай» Максима Сучкова, тема «российского вмешательства» становится для США перманентной угрозой, а это значит, что от этих показаний зависит многое.

— Адвокаты Трампа опасаются, что он может сказать то, что будет использовано против него, либо оказаться неискренним, и тогда ему могут инкриминировать ложь под присягой. А это, в отличие от всего, в чем обвиняли Трампа до сих пор, уже реальный повод для импичмента. Поэтому юристам важно подобрать «правильный» формат контактов с Мюллером. Сейчас они пытаются узнать у ФБР, будет ли «допрашивать» Трампа сам Мюллер или кто-то из его помощников. Защита хочет избежать прямого «собеседования» и настаивает на формате письменных ответов, — рассказал «Известиям» эксперт.

В истории Америки известны случаи, когда президенты давали показания. Это редкое явление, однако за последние десятилетия четырем президентам США приходилось становиться свидетелями перед минюстом. Американская юридическая система основана на прецеденте, и Дональду Трампа есть из чего выбирать.

Иконе американских консерваторов Рональду Рейгану удалось избежать очной ставки и ограничиться письменными показаниями. Тогда американское правосудие хотело выяснить, знал ли глава Белого дома о тайных поставках американского оружия Ирану в обход эмбарго. Рейган вышел сухим из воды, а скандал «Иран-контрас» вошел в историю как одна из самых грандиозных афер ЦРУ. Напротив, президенту Биллу Клинтону не удалось избежать личного интервью по поводу своих сексуальных связей с практиканткой Белого дома Моникой Левински. Допрос длился более четырех часов и чуть было не закончился импичментом для демократа. От дачи показаний не отказались президенты Джеральд Форд и Джордж Буш-мл. Правда, тогда президентам США не инкриминировались столь серьезные преступления.

Глава Белого дома имеет все основания настаивать на удаленной переписке с Мюллером, так как и такой случай имел место в истории США. Правда, еще никогда в истории страны обвинения в адрес президента не были столь громкими. А если Белый дом откажется от интервью, спецпрокурор будет иметь право уже официально вызвать президента для дачи показаний перед жюри присяжных. И, зная взрывной характер Трампа, от этого интервью можно ожидать чего угодно.