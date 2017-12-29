Сделать шаг

Российско-американские отношения традиционно находятся в центре мирового внимания. С 2017 годом у Москвы и Вашингтона были связаны большие надежды, ведь хозяином Белого дома стал Дональд Трамп, который много раз обещал «поладить» с Россией и ее президентом Владимиром Путиным. Но одних намерений американского лидера и готовности Москвы к диалогу оказалось недостаточно. Хотя между руководителями двух держав и возникло «рабочее» взаимопонимание, во всяком случае такой вывод можно сделать на основе их собственных оценок личных встреч, внутриполитическая борьба в США не позволила перейти от слов к делу. Напротив, отношения оказались еще в большем кризисе, чем при экс-президенте США Бараке Обаме.

Весь год в Америке продолжается расследование во главе со спецпрокурором Робертом Мюллером, которому поставили задачу доказать «российское вмешательство» в выборы США. Несмотря на то, что уже поставлен крест на карьере ряда американских политиков, постоянно ведутся допросы, а команда профессионалов активно ищет «русский след», схватить «руку Москвы» так и не удалось.

На этом фоне между странами в середине года разразился беспрецедентный дипломатический скандал. В РФ не скрывали надежд, что Дональд Трамп отменит введенные под занавес президентства Обамы дипсанкции против России, а потому тянули с ответом. Но президент США ограничения оставил в силе, и Владимир Путин распорядился сократить число сотрудников американской дипмиссии в России более чем в два раза. За этим последовал арест российской дипсобственности в США и закрытие генконсульства в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне.

Под конец года Вашингтон развернул наступление на российские СМИ, признав отделения Russia Today и Sputnik в США иноагентами. В Москве медлить не стали, разработали свой закон об иноагентах, под который подпадали представители американской прессы, и создали спецкомиссию по противодействию вмешательству во внутренние дела России.

Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов, подводя итоги уходящего года для «Известий», сконцентрировал внимание на деятельности нового органа верхней палаты российского парламента.

— К сожалению, наши зарубежные партнеры просто принудили нас это сделать. Уже к середине 2017 года стало понятно, что США — это главный источник вмешательства во внутренние дела. К весне стало очевидно, что Вашингтон использует различные методы давления на Россию. Санкции, деятельность НКО, работа «Голоса Америки» и «Радио Свобода», — сказал Андрей Климов.

По словам сенатора, США пытались «оседлать социальное недовольство».

— За прошедший год мы смогли выделить десять направлений вмешательств в наши внутренние дела. Мы выяснили, что есть достаточно широкая и хорошо организованная группа лиц, таких «теневиков», которая не просто лоббирует свои антироссийские программы, а фактически являются их главным источником, координатором, — заключил сенатор.

Тем не менее из двух столиц по-прежнему звучат слова о желании сотрудничать по важным вопросам мировой повестки, вместе бороться с вызовами и угрозами, ведь хорошие отношения между Россией и США — залог глобальной стабильности. Эксперты задаются вопросом, почему, если все так хорошо понимают эту необходимость, спираль разногласий закручивается все сильнее?

Директор Центра военно-политического анализа в Hudson Institute Ричард Вайц в разговоре с «Известиями» пояснил: Дональд Трамп по-прежнему хотел бы улучшить отношения с Россией и постоянно заявляет, что плохие двусторонние связи препятствуют продуктивному сотрудничеству. Но внутренние и внешние причины пока препятствуют «крепкому партнерству».

По словам эксперта, в 2018 году важную роль будет играть новый посол США Джон Хантсман. Уже сейчас видно, что глава американской дипмиссии в России «стремится сотрудничать с Москвой там, где это возможно, но его свобода маневра ограничена».

— В 2018 году мы можем увидеть продолжение сотрудничества по Сирии, КНДР и другим вопросам, но ключевой проблемой останется Украина. Если удастся урегулировать конфликт на Украине, большинство западных санкций против России могут быть сняты, а условия для прогресса в сотрудничестве станут благоприятнее. Украинское урегулирование должно быть главной целью 2018 года, — считает Ричард Вайц.

Время надежд, скорее всего, закончится вместе с 2017 годом. На горизонте по-прежнему видны Сирия, Украина, Ливия и другие проблемы, по которым у Москвы и Вашингтона взгляды, мягко говоря не совпадают. Но это вовсе не означает, что Россия и США обречены на конфронтацию. Есть и проблема КНДР, где подходы двух стран к урегулированию разнятся, зато цель на редкость общая. Более того, в Вашингтоне и Москве появились новые послы — Анатолий Антонов и Джон Хантсман, которые настроены работать над поиском выходов из кризиса. Поэтому питать надежды никто в новом году явно не будет, но конкретные дела способны разрядить обстановку. Тем более в подобных кризисных ситуациях часто достаточного одного верного шага, чтобы найти правильный путь.