Стихийные бедствия в 2017 году нанесли США крупнейший ущерб в истории страны

Ущерб от стихийных бедствий, обрушившихся на США в 2017 году, стал крупнейшим в истории страны и достиг $306 млрд. Об этом свидетельствуют данные отчета администрации США.

Как сообщает «Газета.ру», прошлый рекорд от наводнений, пожаров и ураганов составлял $215 млрд и был зафиксирован в 2005 году.

Тогда на США обрушились три крупных урагана «Катрина», «Рита» и «Вилма».

В 2017 году помимо мощных ураганов в Штатах бушевали лесные пожары. Так, в Калифорнии были зафиксированы самые разрушительные подары в истории штата, на устранение последствий ушло $18 млрд.

Карибские острова и восточное побережье США пострадали от нескольких крупных ураганов. В конце августа на штат Техас обрушился «Харви», через несколько недель, в сентябре, на американское побережье пришел ураган «Ирма».

Позднее в сентябре от урагана «Мария» пострадал остров Пуэрто-Рико, который является зависимой от США территорией и на восстановление которого деньги выделялись из американского бюджета.

В октябре новый ураган «Нейт» снова обрушился на США.

«Потери от ураганов составили $265 млрд», –– отмечается в отчете администрации.

7 января портал iz.ru сообщал, что в США зафиксированы рекордные холода и снежные бури, которые унесли жизни не менее 19 человек. Температура в восточной части страны опустилась почти ниже 40 градусов, от холодов страдают около 100 млн человек.