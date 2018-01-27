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Одна из старейших в мире горилл умерла в зоопарке Сан-Диего

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Фото: REUTERS/Thomas Mukoya
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Одна из старейших в мире горилл, 60-летняя Вила, умерла в зоопарке американского Сан-Диего (штат Калифорния).

Об этом сообщается на странице парка в Facebook.

«С тяжелым сердцем сообщаем о кончине Вилы, одной из старейших горилл в мире. Вила отметила свой 60-й день рождения в октябре», — говорится в сообщении.

Отмечается, что последние годы примат находился на ветеринарном карантине по состоянию здоровья.

В течение своей жизни Вила выкормила несколько выращенных в неволе детенышей и положила начало «роду», в котором выросли уже пять поколений горилл.

В октябре сообщалось, что в Московском зоопарке умерла белая тигрица Кали, которой в 2017 году исполнилось 20 лет.

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