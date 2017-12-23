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Датские зоопарки попросили приносить домашних животных на корм львам

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Фото: Global Look Press/Harald Tittel
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Руководство двух зоопарков в Дании — в Копенгагене и Гивскуде — попросило посетителей приносить в зверинец домашних животных на корм для хищников. В частности, зоопарки принимают морских свинок и кроликов, которыми питаются тигры, львы и волки.

Сотрудница зоопарка Копенгагена Анна-Софи Эллер рассказала, что кормить хищников кошками или собаками было бы неэтично. Помимо прочего, эти животные не входят в естественный рацион зверей.

«Хорошо, когда животные питаются разнообразно. Им весело жевать мех, а внутренности для них очень полезны», — приводит слова Эллер «Лента.ру».

Напомним, осенью 2015 года в зоопарке датского города Оденсе в присутствии школьников было проведено публичное вскрытие львицы. Сотрудники зоопарка усыпили хищницу, поскольку львов в зверинце стало слишком много. Руководитель зоопарка назвал данный эксперимент познавательным процессом.

Подобные зооэксперименты, вызывающие серьезное беспокойство у детских психологов, проводятся в Дании уже не впервые. Так, в феврале 2014 года, несмотря на протесты общественности, сотрудники зоопарка Копенгагена застрелили здорового молодого жирафа Мариуса, который родился в результате близкородственного скрещивания. Его препарировали на глазах у школьников, после чего мясо скормили львам.

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