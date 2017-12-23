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Трубкозуб Миша погиб при пожаре в зоопарке Лондона

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Nigel Dennis
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При пожаре в Лондонском зоопарке погиб африканский трубкозуб Миша и пропали восемь сурикатов. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Отмечается, что остальные животные находятся под контролем ветеринаров. По предварительным данным, они не пострадали. 

«К сожалению, ветеринары подтвердили гибель нашего девятилетнего трубкозуба Миши», — говорится на сайте Лондонского зоопарка. 

Фотографию погибшего трубкозуба разместила на своей странице пользовательница Twitter. 

 

Как сообщал портал iz.ru, возгорание, возникшее 23 декабря в старейшем в мире Лондонском зоопарке, тушили около 70 пожарных

Огонь охватил помещения сувенирного магазина, кафе. Некоторые животные находились в момент воспламенения в вольерах в непосредственной близости от огня. 

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