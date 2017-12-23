Трубкозуб Миша погиб при пожаре в зоопарке Лондона

При пожаре в Лондонском зоопарке погиб африканский трубкозуб Миша и пропали восемь сурикатов. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Отмечается, что остальные животные находятся под контролем ветеринаров. По предварительным данным, они не пострадали.

«К сожалению, ветеринары подтвердили гибель нашего девятилетнего трубкозуба Миши», — говорится на сайте Лондонского зоопарка.

Фотографию погибшего трубкозуба разместила на своей странице пользовательница Twitter.

I am told by London Zoo it is Mischa the Aardvark who is missing following the fire. #LondonZoo #BBCNews #BREAKING pic.twitter.com/ezKnYqKhSy — Frankie McCamley (@Frankie_Mack) 23 декабря 2017 г.

Как сообщал портал iz.ru, возгорание, возникшее 23 декабря в старейшем в мире Лондонском зоопарке, тушили около 70 пожарных.

Огонь охватил помещения сувенирного магазина, кафе. Некоторые животные находились в момент воспламенения в вольерах в непосредственной близости от огня.