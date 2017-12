Трубкозуб Миша погиб при пожаре в зоопарке Лондона

При пожаре в Лондонском зоопарке погиб африканский трубкозуб Миша и пропали восемь сурикатов. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Отмечается, что остальные животные находятся под контролем ветеринаров. По предварительным данным, они не пострадали.

«К сожалению, ветеринары подтвердили гибель нашего девятилетнего трубкозуба Миши», — говорится на сайте Лондонского зоопарка.

Фотографию погибшего трубкозуба разместила на своей странице пользовательница Twitter.

I am told by London Zoo it is Mischa the Aardvark who is missing following the fire. #LondonZoo #BBCNews #BREAKING pic.twitter.com/ezKnYqKhSy