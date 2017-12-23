В охваченных огнем помещениях зоопарка Лондона были животные

В охваченных огнем помещениях зоопарка в Лондоне находились животные.

«Примерно часть кафе и магазина сейчас охвачена огнем. На данный момент неизвестно, пострадал ли кто-нибудь из животных», – заявил представитель пожарной службы города.

По его словам, более 70 пожарных сейчас тушат огонь.

London Zoo latest: A cafe and shop at #London Zoo is alight. Part of the roof is also alight https://t.co/VqBLKK6gMj Pic: @PaulWood1961 pic.twitter.com/x0BDlJ8GRj — London Fire Brigade (@LondonFire) December 23, 2017

Ранее портал iz.ru сообщал, что кафе и сувенирный магазин на территории учреждения охвачены пламенем.

Лондонский зоопарк – старейший в мире. Он был основанный в 1828 год.