Пожар «Томас» признали рекордным по площади в истории Калифорнии

Площадь природного пожара на территории Калифорнии превысила 1106,4 кв. км, он признан крупнейшим в современной истории штата, сообщается на сайте калифорнийского управления защиты лесных угодий и противопожарной охраны.

Пожар, возникший в округе Вентура 4 декабря, на данный момент удалось локализовать лишь на 55%, говорится на сайте ведомства. Службы штата прогнозирует, что можно локализовать «Томас» на 100% приблизительно к 7 января следующего года.

Как ранее сообщал портал iz.ru, пожар подобрался к городу Монтесито, где располагаются дома звезд Голливуда.