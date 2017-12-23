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Пожар «Томас» признали рекордным по площади в истории Калифорнии

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Фото: REUTERS/Gene Blevins
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Площадь природного пожара на территории Калифорнии превысила 1106,4 кв. км, он признан крупнейшим в современной истории штата, сообщается на сайте калифорнийского управления защиты лесных угодий и противопожарной охраны.

Пожар, возникший в округе Вентура 4 декабря, на данный момент удалось локализовать лишь на 55%, говорится на сайте ведомства. Службы штата прогнозирует, что можно локализовать «Томас» на 100% приблизительно к 7 января следующего года.

Как ранее сообщал портал iz.ru, пожар подобрался к городу Монтесито, где располагаются дома звезд Голливуда

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