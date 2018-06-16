Европейский заповедник

Албания до сих пор остается едва ли не единственным уголком курортного европейского Средиземноморья, который практически совершенно неизвестен россиянам. Между тем страна обладает огромным туристическим потенциалом. Албанская ривьера запросто даст фору не только черногорской, но и греческой. Здесь как грибы после дождя растут новые отели и строятся дороги. Местная кухня, как минимум, не уступает той, что встречается в других балканских странах. На улицах абсолютно безопасно, а цены настолько умеренные, что невольно переспрашиваешь у продавца — правильно ли ты его понял.

алб Фото: Александр Сидоров

Крупные российские туроператоры только в этом году начали работать над открытием данного направления, но к делу подошли серьезно — изучают инфраструктуру, просчитывают транспортную логистику, обсуждают постановку прямого чартера. Поэтому есть все основания полагать, что уже совсем скоро россияне будут отдыхать на албанских курортах. Портал iz.ru на собственном опыте выяснил, что нужно знать, собираясь путешествовать по Албании.

Шкиперия — где это?

Небольшая страна, известная всему миру как Албания, на самом деле носит другое имя. Местные жители зовут свою родину Шкиперия. И только так — другого названия здесь не найти.

Страна расположена в западной части Балканского полуострова, где граничит с Грецией, Македонией, Республикой Косово (непризнанной РФ) и Черногорией. Почти 70% ее территории покрыты горами, зато, в отличие от соседней Черногории, она вытянулась вдоль моря, или точнее морей — Адриатического и Ионического.

Эта земля некогда была населена иллирийцами, народом, который сыграл заметную роль в истории не только Балкан, но всей Южной Европы и даже Ближнего Востока. Нынешние албанцы — их прямые потомки. Получается, что на Балканах они не намного моложе греков. Впрочем, это — вечный спор между двумя уважаемыми народами.

алб1 Фото: Александр Сидоров

В разные периоды времени над территорией современной Албании властвовали древние римляне и византийцы, венецианцы и турки. Следы их пребывания и сегодня видны повсюду — в развалинах форумов и крепостей, остатках храмов и общественных бань. А еще в языке, музыке, повседневных обычаях и, конечно, местной кухне.

Но ведь там одни мусульмане...

Это неправда. Начать с того, что после окончания Второй мировой воны и фактически до 1991 года Албания была страной ортодоксального социализма, вдобавок совершенно закрытой для остального мира. При Энвере Ходжи, правившем бессменно с 1946 по 1985 годы, здесь насаждался жесткий атеизм. Буквально все религиозные учреждения были либо разрушены, либо основательно переделаны под что-то иное. В древних монастырях располагались солдатские казармы, в соборах и мечетях — склады, спортзалы, гаражи, магазины или народные клубы. За это время выросло два поколения — тех, для кого слово «Бог» было всего лишь абстрактной метафорой, изредка материализуемой в виде полуистертых образов на потускневших фресках и выщербленной византийской мозаике.

алб3 Фото: Александр Сидоров

Большинство албанцев и сегодня весьма прохладно относятся к религии в любой ее форме. Между тем за последние четверть века в стране постепенно сформировались небольшие общины мусульман, в том числе далеких от ортодоксального ислама бекташей, а также католиков и православных христиан. Первых и вторых чаще всего можно встретить в центральной части Албании, третьи обосновались главным образом на севере, четвертые однозначно доминируют на юге, особенно в приграничных с Грецией областях.

Следует отметить, что в Шкиперии царит поразительная религиозная толерантность всех ко всем. В свое время именно по этой причине страну посетил Иоанн Павел II и отслужил здесь благодарственный молебен, объявив Албанию образцом мирного сосуществования разных конфессий. А еще Албания была едва ли не единственной европейской страной, где за годы Второй мировой войны количество евреев не только не уменьшилось, но, напротив, значительно выросло.

...а иностранцев хватают прямо на улице и продают на органы...

Албанцы буквально цепенеют, когда слышат подобные вещи из уст иностранцев. Только врожденная тактичность и миролюбие не позволяют им ответить чужестранцу грубостью. В любой другой стране за подобные вещи можно было бы и по лицу схлопотать.

У этого странного мифа, видимо, имеются два основания. Первое — Косово, сомнительную с точки зрения международного права независимость которого Россия так и не признала. Из-за косовских албанцев его постоянно путают с Албанией. Криминальная ситуация в этом бывшем сербском анклаве действительно тревожная. По данным европейской полиции, именно он является сегодня важнейшим звеном в цепи международного наркотрафика, а также колоссальным рынком незаконного оборота оружия и... человеческих органов.

алб3 Фото: Александр Сидоров

Второе — абсолютно нелепый, но, к сожалению, широко растиражированный в популярном тревел шоу комментарий об Албании, как стране, где еще совсем недавно неоднократно происходили государственные перевороты (интересно, какие и когда именно?), на улицах до сих пор встречаются вооруженные люди (по правде говоря, даже полиции с оружием не найти), а карманные кражи совершаются буквально на каждом шагу (если вы где-то случайно забыли свой мобильный, просто вернитесь за ним — его не тронут).

Стоит ли говорить, что во всем этом нет ни капли правды? На самом деле в Европе трудно найти регион, более безопасный для путешественника-иностранца, чем Албания.

Что смотреть?

Каждая эпоха — с глубокой древности и до наших дней — отметилась в Албании чем-то своим. Поклонникам античности прямая дорога в археологические парки Бутринта и Аполлонии. Тем, кто интересуется средневековой историей, обязательно стоит заглянуть в города-крепости Берат, Круя и Джирокастра. А желающим поближе познакомиться с албанским социализмом — прямая дорога в Тирану. Там же, кстати, находится Национальный музей с лучшей коллекцией исторических артефактов в стране.

алб4 Фото: Александр Сидоров

Помимо историко-культурных достопримечательностей, к услугам туристов отличные пешие маршруты по древним караванным тропам в горах, визиты на термальные воды в Бенье и к могучему природному источнику «Голубой глаз», занятия по парапланеризму на горе Шашица или дайвингу в Яле.

Что пробовать?

Албанская кухня, в общем, довольно простая, впитала в себя гастрономические традиции многих народов, в разные периоды времени властвовавших над этой землей. Здесь без труда прочитываются итальянские, турецкие, и греческие влияния В одном меню можно найти и дзадзики, и кюфту, и ризотто, и долму, и мусаку, и плов, и пахлаву. Пусть и не всегда строго соответствующие оригиналу, зато добротные и вкусные.

Из традиционных албанских блюд непременно стоит попробовать паче (наваристый суп из мозгов теленка), чифчи (небольшие тефтельки из риса со свежей мятой, обжаренные в оливковом масле до хрустящей корочки), томленого в печи козленка, заправленного йогуртом, бирек (вкуснейший пирог из тончайшего слоеного теста с разными начинками) а на сладкое — хасуде из кукурузной муки и меда.

алб5 Фото: Александр Сидоров

Кое-где встречаются и совсем уж локальные специалитеты. Если окажетесь в районе Шкодера, обязательно отведайте карпа из Шкодерского озера — эту рыбу подают только там. А в Тиране готовят фергесе-тирану — оригинальное жаркое из печенки и овощей, залитое яйцом и мягким сыром. Его приносят прямо на раскаленной сковородке — шумно шкварчащей и щедро источающей вокруг густой и сыный аромат.

А еще Албания славится своими молочными продуктами, такими как залл, чем-то похожий ан айран, но более нежный, или кос — местная разновидность йогурта. Лучший делают из овечьего молока, а подают с горным медом и грецкими орехами — например, на перевале Логара, куда за ним приезжают сами албанцы.

А где отдыхать?

В перспективе, причем, явно не в столь отдаленной, практически вся береговая линия страны обещает стать одной большой курортной зоной. Пока же львиную ее часть образуют дикие пляжи, порой невероятно живописные, но совершенно не обустроенные. Купаться там может быть небезопасно, вдобавок частенько до них непросто добраться.

Из уже действующих курортных зон наиболее популярными являются Дуррес — в центральной части, а также Влера и Саранда — на юге. За последние несколько лет здесь появилось огромное количество отелей, гостевых домов и апартаментов, а следом вокруг образовались бесчисленные магазинчики, рестораны, бары и кафе.

Туристический бизнес в Албании совсем молод (всерьез его стали развивать лет десять наад), что накладывает свой отпечаток на всю отрасль. В стране пока нет крупных международных гостиничных сетей, которые обычно задают стандарты качества сервиса. У большинства отелей практически полностью отсутствует прилегающая территория — чтобы прогуляться, неизбежно придется «выйти в люди».

алб5 Фото: Александр Сидоров

В номерах, даже просторных, как правило, крохотные ванные комнаты, а душ никак не отделен от остального пространства. Персонал не всегда утруждает себя ежедневной уборкой. Поэтому о замене полотенца придется позаботиться самостоятельно, например, позвонив на ресепшн. Завтраки тоже оставляют желать лучшего. Но, может, дело в том, что албанцы и сами обычно не завтракают, ограничиваясь чашкой крепкого кофе.

Зато практически везде есть русскоговорящий персонал, что существенно облегчает жизнь. К русским в Албании вообще особое отношение. Многие помнят времена тесной дружбы с СССР, учились в нашей стране, имеют русских жен. Заслышав русскую речь, албанец обязательно подойдет и вежливо поинтересуется, откуда вы. А еще, улыбаясь, произнесет несколько русских слов.

Как перемещаться по стране?

Здесь есть свои особенности. Например, в Албании совершенно не развито железнодорожное сообщение, лишь несколько городов связаны между собой таким образом. Самой загруженной считается коротенькая ветка между Тираной и Дурресом, по которой аж шесть раз в день неспешно пробегает разрисованный граффити состав из трех небольших вагонов. Вагоны обычно полупустые. На остальных направлениях поезда ходят дважды в сутки.

Основной вид общественного транспорта — автобусы. Их много и в общем и целом они придерживаются расписания, правда, курсируют часов до пяти вечера. Проезд по городу обойдется примерно в 30-40 лек (это около 25 руб. по курсу). За межгород придется выложить сотню или больше — в зависимости от расстояния.

алб6 Фото: Александр Сидоров

Наконец, всегда можно взять такси — они работают круглосуточно, а еще попрактиковаться в путешествии автостопом — в Албании водители охотно подвозят путников, причем бесплатно.

На заметку: В настоящий момент между Россией и Албанией нет прямого авиасообщения. Придется лететь до Тивата в Черногории, а затем добираться до границы и далее на машине или каком-то ином транспорте. Этот маршрут удобен тем, что позволяет обойтись без оформления визы, по крайней мере, в летний период (с 1 июня и на три месяца въезд в Албанию для россиян безвизовый). Для счастливых обладателей шенгена путь в Албанию может быть немного короче — прямиком в аэропорт Тираны, но лететь придется с долгой пересадкой в Риме, Милане или Ираклионе. Впрочем, неудобства эти временные. В обозримом будущем из Москвы в Тирану будет запущен прямой чартер.