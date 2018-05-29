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Названы самые популярные зарубежные направления у россиян

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В первом квартале 2018 года россияне совершили почти 8 млн поездок за рубеж, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Как сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на данные Погранслужбы ФСБ России, около 62,5% всех поездок были совершены в 10 стран-лидеров по объему выездного потока. В первую тройку вошли Финляндия, Китай и Эстония. Также в списке оказались Абхазия, Казахстан, Таиланд, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Германия и Польша.

Финляндию с января по март 2018 года посетили почти 810 тыс. россиян, в Китай было совершено 479,5 тыс. поездок, а Эстонию за три месяца россияне выезжали 428 тыс. раз.

Ранее в мае стало известно, что большинство граждан России предпочли отдохнуть на родине в предстоящие июньские праздники. Так, 61% авиабилетов пришелся на рейсы внутри страны и лишь 39% — за границу.

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