Стало погорячее

Турецкие отели постепенно открывают «горячий» летний сезон. В этом году страна вновь оказалась в числе лидеров по популярности у российских туристов. В мае, прежде чем туда хлынет основной турпоток, местные отели проверили специалисты Роспотребнадзора, чтобы убедиться в том, что знаменитые курорты Турецкой ривьеры готовы к приему гостей. Как сейчас там обстоят дела с отелями и ценами на отдых, чем это направление привлекает россиян и на какие курорты стоит обратить внимание тем, кто хотел бы избежать толпы, выяснил портал iz.ru.

С опережением планов

Судя по всему, к отдыху на турецких пляжах россияне стали готовится заранее. Еще в феврале 2018-го эксперты одного из популярных туристических сайтов рассказали, что Турция опередила внутренние направления по количеству ранних бронирований и стала лидером в этом сегменте. В мае в Российском союзе туриндустрии предсказали, что этим летом на турецкие пляжи отправится около 30% россиян, выезжающих на отдых за границу.

Свою роль, по мнению экспертов, тут сыграло и большое количество чартерных рейсов. Еще один плюс — короткий перелет и близость большинства отелей к основным курортным аэропортам страны.

При этом ожидается, что цены на отдых на местных пляжах, несмотря на весь ажиотаж, сильно не поднимутся — вероятнее всего, они останутся примерно на уровне прошлого года. А вот уровень сервиса, скорее всего, повысится.

В мае в Роспотребнадзоре рассказали об итогах проведенной в отелях южного побережья Турции проверки. Повод был, прямо скажем, не радостный — в прошлом году сообщалось о нескольких случаях заражения инфекционными заболеваниями на местных курортах. Однако по итогам поездки специалисты ведомства сочли отели Сиде, Белека и Антальи полностью готовыми принять туристов: там не только приняли дополнительные меры, чтобы предотвратить риск распространения инфекций, но и заметно повысили уровень подготовки персонала.

«Большое внимание уделено подготовке отельной базы: усилены меры по обеспечению безопасного водоснабжения и питания, работы бассейнов, подготовке персонала, проведены мероприятия по улучшению выявления и лабораторной диагностики инфекций, организации противоэпидемических мероприятий», — отметили в отечественном надзорном ведомстве.

При всех преимуществах Турции с ее развитой инфраструктурой и вполне доступными ценами у этого направления, по мнению некоторых соотечественников, есть один недостаток — большое скопление людей порой может оттолкнуть ценителей уединенного отдыха.

пляж Фото: TASS/Zuma/Diego Cupolo

В этом году избежать столпотворения на самых известных пляжах так называемой Турецкой ривьеры (там дела с отелями, ресторанами и транспортной инфраструктурой обстоят лучше всего, в этом же районе сосредоточено и большинство исторических достопримечательностей) точно не удастся.

Еще в конце марта портал Profi.travel сообщил, что по данным сразу нескольких крупных туроператоров самые популярные отели постепенно начинают останавливать продажи на лето. Большая часть номеров в них была выкуплена еще на стадии раннего бронирования — объемы продаж в 2018 году увеличились в разы, пояснили игроки рынка. Например, у TUI Россия рост составил 250% к прошлогодним показателям. У других крупных туроператоров рост лишь немногим меньше.

Тем не менее подобрать вариант для более спокойного и комфортного отдыха в Турции можно. Главное — знать, на какие направления обратить внимание.

Молодой да респектабельный

Турецкая ривьера, протянувшаяся почти на тысячу километров вдоль берегов Средиземного и Эгейского морей, включает в себя большинство самых известных курортов страны — в том числе, Анталью, Кемер и Бодрум.

Расположенный там же Белек — самый молодой из них (и самый новый курорт в стране в принципе). Он появился в середине 1980-х годов. До этого на месте роскошных отелей и торговых улиц шумели эвкалиптовые и хвойные леса, часть из которых, кстати, сохранилась до сих пор.

белек Фото: TASS/DPA/Thomas Eisenhuth

Одна из признанных столиц мирового гольфа, Белек изначально создавался как респектабельный курорт для любителей аристократической игры — таким он и остался, даже несмотря на то, что сегодня сюда едут отнюдь не только в поисках первоклассных гольф-полей.

Тем, кто соберется в Белек впервые, стоит помнить, что большого количества исторических достопримечательностей здесь в отличие от того же Кемера с его богатым историческим прошлым, конечно, не найти.

Зато городок готов предложить прекрасные рестораны и отели высшей категории: своим коллегам на том же юге Европы они уступают в цене, но никак не в качестве. Еще один бонус — целебный хвойный и эвкалиптовый воздух местных рощ и купание в компании морских черепах каретта-каретта. Эти земноводные — вообще главная «живая» достопримечательность пляжей на юге страны.

От каньона до руин

Расположение — один из главных плюсов Белека (возможно, после его потрясающей природы). От местной туристической столицы, Антальи и ее аэропорта курорт отделяет всего 40 км. Кроме того, при желании из него можно добраться до большинства исторических мест притяжения.

Их на территории Турецкой ривьеры немало. Достаточно вспомнить Мавзолей в Галикарнасе, одно из Семи чудес света; родину Николая Чудотворца город Патару и церковь Святого Николая в Демре — городе, где святитель был епископом.

Правда, тем, кого история интересует в первую очередь, лучше предпочесть Кемер — от него путь до главных достопримечательностей будет все-таки поближе.

Зато всего в 20 км от Белека можно обнаружить руины сразу нескольких античных городов — Перге, Силлона и Аспендоса. И здесь же, недалеко от Антальи заканчивается (а для тех, кто живет на этой стороне ривьеры, — напротив, начинается) знаменитая 500-километровая Ликийская тропа, которая пролегает по горам вдоль побережья, соединяя Анталью с другим курортным центром, Фетхие.

Перге Развалины древнегреческого Перге Фото: ТАСС/Владимир Шнеерсон

Подавляющая часть туристов, вероятнее всего, все-таки едет в Турцию именно за ее белоснежными пляжами. Но те, кто готов хотя бы на один день оставить море, не пожалеют. Всего в 60 км от побережья, на котором располагается Белек, находится одна из главных и самых живописных природных достопримечательностей этого региона — национальный парк «Каньон Кепрюлю». Большая часть заповедника площадью около 500 га засажена вековыми кедрами, эвкалиптами и кипарисами. На его территории протекает несколько рек, каньон одной из них, Кепрючай, и дал название всему парку. Его глубина достигает 400 м и помимо любителей живописных пейзажей он привлекает любителей рыбалки и рафтинга. Правда, дикими эти места не назовешь — по берегам реки расположены сразу несколько ресторанчиков, где можно попробовать местную рыбу.

В центре своей вселенной

Большинство курортов ривьеры изобилуют магазинчиками, сувенирными лавками, барами и дискотеками. Ими славится, например, главная улица Кемера — Лиман. В спокойном Белеке такого разнообразия вы не найдете. Зато здесь достаточно даже более впечатляющих современных «дневных» развлечений.

На курорте, например, действует собственный дельфинарий, посетители которого могут поплавать с его обитателями — он расположен на территории огромного парка развлечений Rixos The Land of Legends. Детей можно привести сюда на день, чтобы они оценили все местные водные аттракционы. Или просто поселиться в расположенном на территории отеле: тем более что с впечатляющими водными горками соседствуют несколько ресторанов и шопинг-мол. То есть развлечения по вкусу найдутся для всех членов семьи.

Ценители более утонченного времяпрепровождения могут взять несколько уроков игры в гольф (зимой в Белек специально приезжают игроки мирового уровня, чтобы потренироваться на местных полях) или наведаться в конный клуб.

За восточными специями, тканями и украшениями стоит отправиться на неизменный для арабских стран небольшой колоритный рынок в соседнем поселке Кадрие. Правда, работает он, увы, лишь раз в неделю — по субботам, так что за сувенирами лучше отправлять в оживленную соседнюю Анталью.

Однако планируя досуг на любом из местных курортов, надо сделать поправку на единое для всех негласное правило — центром жизни на них всегда остаются отели. В Белеке большинство из них представляют собой целые вселенные роскоши. На территории Rixos Premium Belek, например, работают не только многочисленные рестораны (от обязательного рыбного до ресторана турецкой кухни и стейк-хауса), но и огромный spa-центр, кинотеатр и боулинг. Не говоря уже о собственном пляже протяженностью почти километр.

В конце концов, как ни крути, именно море, белоснежный песок и впечатляющие виды на прибрежные скалы остаются гвоздем программы для любого приезжающего в Турцию.