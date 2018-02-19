Турция обошла Россию по количеству ранних бронирований на лето

Эксперты сервиса «Туту.ру», специализирующегося на путешествиях, проанализировали количество ранних бронирований туров на лето. Исследование показало, что за год Турция в списке лидеров переместилась с четвертой на первую позицию. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем порталу iz.ru в понедельник, 19 февраля.

По данным на середину февраля, именно в Турции отдохнет каждый третий путешественник, приобретающий путевки заблаговременно. При этом туристов больше всего интересует отдых в Алании, Анталье и Кемере.

Следом за Турцией в списке направлений, по которым путевки покупают заранее, идет Россия. Отмечается, что туры по стране будут стоить в среднем в 26,5 тыс. рублей. Наиболее популярны у путешественников Сочи, Крым и Анапа.

Замыкает тройку лидеров Греция, отдых в которой обойдется в 34,7 тыс. рублей на человека. В десятку популярных у заранее бронирующих туры путешественников также вошли Тунис, Кипр, Испания, Вьетнам, Мексика, Хорватия и Таиланд.

В пресс-релизе указано, что топ раннего бронирования по сравнению с прошлым годом покинули Болгария, Черногория и Куба.

Ранее в феврале газете «Известия» сообщили в Московской международной валютной ассоциации (ММВА), что спрос на зарубежные турпоездки у россиян вырос на 20% по сравнению с 2016 годом. Этот процесс в организации увязали со стабилизацией экономики и курса рубля к бивалютной корзине.