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Сахалин включили в топ-15 самых удивительных мест в мире

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Фото: ТАСС/В. Титов
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Сахалин включен в топ-15 самых удивительных туристических маршрутов в мире. Рейтинг составлен американским изданием TravelPulse. В нем Сахалин расположился на шестой позиции. Пятую и седьмую строчку заняли остров Десепшен в Антарктике и жилой архипелаг Тристан-да-Кунья в Южной Атлантике. Первое место в рейтинге досталось острову Пасхи. Его выделили за то, что ближайшая обитаемая земля находится почти в 2 тыс. км, а чилийское побережье — более чем в 3 тыс. км к востоку.

По мнению американских специалистов, Сахалин — уникальное место потому, что погода на этой холмистой местности колеблется в течение всего года. Они рекомендуют посетить регион в августе или сентябре. Тогда можно увидеть большинство туристических достопримечательностей. Они расположены в Южно-Сахалинске и вокруг него, передает ИА SakhalinMedia.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял о высоком потенциале внутреннего туризма в России. Он отмечал, что уже сегодня на карте страны появляются точки, где можно отдыхать достойно и с удовольствием.

В конце 2017 года были названы самые популярные у россиян рейсы.

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