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Власти Крыма предложили установить предельную стоимость авиабилетов на курорты РФ

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Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
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Установить предельную стоимость авиабилетов на российские курорты предложили власти Республики Крым. Об этом сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко в понедельник, 19 февраля.

«Одним из решений проблемы с дороговизной авиаперелетов на полуостров может стать установление предельно допустимой стоимости с учетом сезонности», — цитирует его ТАСС.

Таким образом Волченко надеется, что российские курорты смогут конкурировать с популярными зарубежными направлениями.

В прошлом году турпоток в Крым снизился на 3,2% — до 5,39 млн человек из-за конкуренции с турецкими курортами, снова ставшими доступными для россиян.

В декабре портал iz.ru распространил информацию, что Россия привлекает всё больше иностранных туристов: за три квартала 2017 года ее посетило столько же путешественников из-за границы, сколько за весь прошлый год. Это почти 3,3 млн человек. Самые частые гости, по информации погранслужбы ФСБ, — китайцы, немцы и американцы.

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