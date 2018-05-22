Роспотребнадзор проверил турецкие отели

Сотрудники Роспотребнадзора с 14 по 17 мая проверили турецкие отели. Специалисты отметили, что по сравнению с прошлым годом в гостиницах приняты дополнительные меры для борьбы с распространением инфекций среди отдыхающих, говорится на сайте ведомства.

По словам экспертов, было уделено большое внимание подготовке обслуживающего персонала, обеспечению отдыхающих чистой водой и качественными продуктами.

В отелях также провели мероприятия по улучшению выявления различных инфекций и организации противоэпидемических мероприятий.

Визит экспертов Роспотребнадзора в Турцию состоялся в рамках меморандума о сотрудничестве.

В этом году более 30% россиян собираются отправиться на отдых в Турцию. Такой прогноз сделали в Российском союзе туриндустрии на основе динамики бронирований.