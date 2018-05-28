Эксперты рассказали о росте популярности внутреннего туризма в России

Большинство граждан России предпочли отдохнуть на родине в предстоящие июньские праздники. Так, 61% авиабилетов пришелся на рейсы внутри страны и лишь 39% — за границу.

Эксперты онлайн-трэвел агентства Biletix рассказали «РИА Новости», что в прошлом году в это же время спрос на внутренние перелеты был ниже на 10%. При этом, несмотря на рост цен, число проданных билетов снизилось всего на 3%.

Аналитики сервиса «Туту.ру» также пришли к выводу, что самыми востребованными оказались направления по России. Так, наибольшее число туристов планируют провести праздники в Сочи, Симферополе и Анапе. Среди зарубежных курортов популярностью пользуются Черногория, Грузия, Болгария и Армения.

Следующая рабочая неделя у россиян будет увеличенной, она продлится с понедельника, 4 июня, по субботу, 9 июня, включительно. Потом граждан ожидают трехдневные выходные, связанные с празднованием 12 июня Дня России.