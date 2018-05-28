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Россиян ждет длинная рабочая неделя в начале июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Следующая рабочая неделя в России будет шестидневной. Она продлится с понедельника, 4 июня, по субботу, 9 июня, включительно.

Потом россиян ждут трехдневные выходные, связанные с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году приходится на вторник.

День России считается одним из самых молодых государственных праздников в РФ, он берет начало с 1990 года, когда была подписана Декларация о независимости страны.

В эти дни пройдут праздничные мероприятия по всем городам страны. Москвичей ждут концерты, бесплатные экскурсии, фестивали и традиционный фейерверк на Красной площади.

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