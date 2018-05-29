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Ростуризм предупреждает россиян о бушующей лихорадке в Индии

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Ростуризм предупреждает россиян о бушующей лихорадке чикугунья в Индии, сообщает Ростуризм на своем сайте.

«Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в Индию, информировать своих клиентов о неблагоприятной эпидемиологической обстановке в связи с лихорадкой чикугунья и о рекомендациях по профилактике данного заболевания», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что количество зараженных уже достигло девяти тыс. человек. Наибольшее количество зарегистрировано в штатах Карнатака, Гуджарат, Махараштра.

Лихорадка чикунгунья – вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых.

Симптомы – высокая температура, головные и мышечные боли.

В большинстве случаев болезнь не приводит к опасным для жизни осложнениям, однако она может представлять угрозу для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Лекарства для борьбы с вирусом несуществует.

17 мая ученые из Школы общественного здравоохранения в Университете Джона Хопкинса опубликовали исследование, согласно которому следующую смертоносную эпидемию в мире может вызвать вирус, передающийся воздушно-капельным путем.

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