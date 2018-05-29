Ростуризм предупреждает россиян о бушующей лихорадке в Индии
Ростуризм предупреждает россиян о бушующей лихорадке чикугунья в Индии, сообщает Ростуризм на своем сайте.
«Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в Индию, информировать своих клиентов о неблагоприятной эпидемиологической обстановке в связи с лихорадкой чикугунья и о рекомендациях по профилактике данного заболевания», – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что количество зараженных уже достигло девяти тыс. человек. Наибольшее количество зарегистрировано в штатах Карнатака, Гуджарат, Махараштра.
Лихорадка чикунгунья – вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых.
Симптомы – высокая температура, головные и мышечные боли.
В большинстве случаев болезнь не приводит к опасным для жизни осложнениям, однако она может представлять угрозу для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.
Лекарства для борьбы с вирусом несуществует.
17 мая ученые из Школы общественного здравоохранения в Университете Джона Хопкинса опубликовали исследование, согласно которому следующую смертоносную эпидемию в мире может вызвать вирус, передающийся воздушно-капельным путем.