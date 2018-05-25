Прививки от ветрянки и ротавируса станут обязательными с 2020 года

Вакцины от ветряной оспы и ротавирусной инфекции будут внесены в национальный календарь прививок в России в 2020 году. Об этом сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова.

Директор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова РАМН Виталий Зверев сказал, что 2020 год — это реальный срок. Он отметил, что эти прививки обязательны не только в развитых, но и в развивающихся странах.

«Я думаю, что это реальные сроки, и эти вакцины у нас будут в календаре. Нет отечественных вакцин, но сейчас обещали финансирование для научных исследований, я думаю, что мы сделаем. У нас в институте, к примеру, на подходе вакцина против ветрянки», — сказал Зверев в интервью «Пятому каналу».

Ранее сообщалось, что в России разработали ДНК-вакцину от герпеса. В Федеральном медико-биологическом агентстве не исключено, что с помощью новой вакцины удастся не только снизить тяжесть рецидивов, но и полностью излечить человека от вирусного заболевания.