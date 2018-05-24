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Минздрав предложит преобразования системы ОМС

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Минздрав России готовит преобразования системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Они позволят исключить искажения в территориальных программах госгарантий, заявила глава ведомства Вероника Скворцова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Она подчеркнула, что территориальные фонды ОМС подчиняются главам департаментов и региональных министерств здравоохранения, а не Федеральному фонду ОМС.

«В наших планах поставить вопрос о вертикализации системы ОМС, преобразовании системы территориальных фондов ОМС в территориальные подразделения федерального фонда ОМС, и введение правила «двух ключей», — приводит ТАСС слова Скворцовой.

Из-за существующей децентрализации возникают искажения в реализации программы госгарантий, поэтому некоторые регионы не соответствуют требованиям национальной системы здравоохранения.

Скворцова добавила, что централизация ОМС позволит обеспечить единую качественную и доступную медицинскую систему.

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