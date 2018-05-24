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На ПМЭФ объявили о создании центра инновационных разработок в Сочи

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Тинькофф Банк заключил соглашение о сотрудничестве с образовательным фондом «Талант и успех» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Документ подписали председатель совета директоров финансовой организации Олег Тиньков и глава фонда Елена Шмелева.

Договоренности, в частности, предполагают открытие на территории инновационного центра «Таланта и успеха» центра разработки Тинькофф. Там планируется создать рабочие места для специалистов в сфере высоких технологий.

«Мы будем рады объединить усилия с Тинькофф Банком при организации прикладных исследований, необходимых для создания новых продуктов и технологических процессов в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения с участием выпускников Центра «Сириус», — прокомментировала соглашение руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

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