Минздрав предложил поднять возраст совершеннолетия до 21 года

Возраст наступления совершеннолетия в России следует поднять до 21 года, а до этого момента для людей должен действовать запрет на покупку алкоголя и табака. Об этом заявила замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева в кулуарах ПМЭФ-2018.

«Нам, конечно, период совершеннолетия не нужно отодвигать до 30 лет, но нам хотя бы 21 год в России сделать, как, например, в США и в Европе. До 21 года тебе водку не продадут и табак или до 18 — очень большая разница», — приводит ее слова «РИА Новости».

По мнению Яковлевой, здоровье для долголетия нужно закладывать с рождения, чтобы болезни как можно дольше не развивались.

21 мая глава Минздрава Вероника Скворцова спрогнозировала, что период детства в скором времени будет заканчиваться не в 21 год, как считается сейчас, а в 30 лет.

В этом году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 24 по 26 мая. Главной темой дискуссий станет создание экономики доверия между участниками рынка, государством и гражданами.