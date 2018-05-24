Прямой эфир
Сюжет:

Минздрав предложил поднять возраст совершеннолетия до 21 года

0
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Возраст наступления совершеннолетия в России следует поднять до 21 года, а до этого момента для людей должен действовать запрет на покупку алкоголя и табака. Об этом заявила замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева в кулуарах ПМЭФ-2018.

По паспорту в кино
Кассиры и контролеры-билетеры смогут требовать документы у зрителей, желающих попасть на фильм или спектакль «18+»

«Нам, конечно, период совершеннолетия не нужно отодвигать до 30 лет, но нам хотя бы 21 год в России сделать, как, например, в США и в Европе. До 21 года тебе водку не продадут и табак или до 18 — очень большая разница», — приводит ее слова «РИА Новости».

По мнению Яковлевой, здоровье для долголетия нужно закладывать с рождения, чтобы болезни как можно дольше не развивались. 

21 мая глава Минздрава Вероника Скворцова спрогнозировала, что период детства в скором времени будет заканчиваться не в 21 год, как считается сейчас, а в 30 лет. 

В этом году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 24 по 26 мая. Главной темой дискуссий станет создание экономики доверия между участниками рынка, государством и гражданами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЗОЖ придерживаются менее 20% пенсионеров
Большинство пожилых россиян не соблюдают диет и не занимаются физкультурой
Минздрав опубликовал проект Стратегии ЗОЖ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017