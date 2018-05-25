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Минздрав рассчитывает на офсетные сделки с иностранными инвесторами

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Одним из ключевых направлений развития фармацевтического рынка России является привлечение иностранных инвестиций через офсетные сделки. Об этом газете «Известия» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова.

«Сейчас ценность приобретают офсетные сделки, когда вместе с решением прийти к нам на рынок коллеги готовы делиться и технологиями, и инновационными разработками, и образовательными программами», — отметила Скворцова.

Она добавила, что ведомство рассчитывает при правильном выстраивании отношений на «равноправное сотрудничество».

Ранее Скворцова заявила, что лекарственные препараты из США останутся на российском рынке после введения контрсанкций. Она указала, что их доля в России невысока, поэтому власти не рассматривают вопрос об исключении данного сегмента.

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