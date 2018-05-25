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Скворцова назвала способ продлить период детства до 30 лет

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Период детства может в будущем увеличиться до 30 лет за счет прогнозирования с момента рождения и профилактики, что позволит расширить синусоиду жизни и равномерно удлинить все основные ее периоды. Об этом рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу, 25 мая.

«Молекулярная генетика и биология позволят перейти на предиктивность системы, прогнозирование с момента рождения, возможность манифестации того или иного заболевания, к которому у организма есть предрасположенность», — цитирует главу министерства «Интерфакс».

По словам Скворцовой, это позволит продлить детство до 30 лет, а активный возраст взрослого — минимум до 70–80 лет.

Этому процессу будут способствовать инновации, искусственный интеллект, а также бионические робототехнологии и новые регенеративные технологии, приводит RT слова министра.

Скворцова также констатировала, что в 2017 году продолжительность жизни у мужчин в России увеличилась более чем на год.

«Последние годы мы каждый год прибавляли в среднем по 0,5 года к продолжительности жизни, а в последние годы мы увеличили этот шаг и в 2017 году прибавили 0,8 за один год, а у мужчин — более одного года», — цитирует министра «РИА Новости».

Ранее замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева заявила в кулуарах ПМЭФ-2018, что в России возраст наступления совершеннолетия следует поднять до 21 года. По ее мнению, запрет на покупку табака и алкоголя должен действовать для людей до этого момента.

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